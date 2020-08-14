الامارات | أين تذهب .. «بيتزا بينسانيتي».. عروض مفاجآت صيف دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب .. «بيتزا بينسانيتي».. عروض مفاجآت صيف دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 أغسطس 2020

كشفت إدارة مطعم «بيتزا بينسانيتي»، المتخصص في تقديم البيتزا الإيطالية، وفق مفهوم «بينسا»، الذي يعود للعصر الروماني، عن إطلاق عرض بيتزا بينسانيتي الصيفي، خلال مفاجآت صيف دبي، طوال شهر أغسطس، حيث يمكن لعشاق البيتزا طلب بيتزا «بينسا» من خلال الموقع الإلكتروني للعلامة، وذلك بكلفة 20 درهماً فقط.

وتعدّ بيتزا بينسا وجبة متكاملة محضرة من عجينة بينسا الخاصة التي تحضّر بالطريقة الإيطالية التقليدية، والمخبوزة في فرن يستخدم الحطب، ويستخدم في تحضيرها طحين القمح وفول الصويا ودقيق الأرز، ويتم تخمير العجينة لمدة 72 ساعة، ما يجعلها هشة ومقرمشة في داخلها ورقيقة من الخارج، تماماً كما كان الرومان يحضّرونها.

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وكما تتضمن قائمة الأطعمة لدى «بيتزا بينسانيتي»، طبق البوراتا الإيطالي الكلاسيكي بكلفة 41 درهماً، الذي يُضاف إليه الريحان الطازج والمخبوز مع صلصة الطماطم، وطبق سنوفل الكمأة بكلفة 43 درهماً، وتم تحضير هذا الطبق من الجبن والكمأة الطازجة وجبن الموزاريلا الإيطالية إلى جانب جبن البارميزان.

وأما بالنسبة لعشاق بيتزا الخضار، فيمكنهم طلب بيتزا بينسا «أوفر ذا فيغ» الغنية بالخضراوات بكلفة 36 درهماً، التي تحفل بصوص الطماطم وجبن الموزاريلا، أو الجبن النباتي والغنية بالمشروم والفليفلة والزيتون الأسود والبروكلي والذرة، التي تأتي بمقاس مشبع يلبي الطلب.

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