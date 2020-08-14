الامارات | أين تذهب .. قائمة غداء جديدة في CÉ LA VI دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب .. قائمة غداء جديدة في CÉ LA VI دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 أغسطس 2020

أطلق CÉ LA VI Dubai قائمة غداء جديدة لإشراك جميع الحواس والعقل والروح، من خلال المأكولات الآسيوية المعاصرة من أساتذة المطبخ مباشرة إلى طبقك، وإطلالات لا مثيل لها على المدينة. الذين يتطلعون إلى أخذ استراحة من المكتب أو اللحاق بالأصدقاء والعائلة أثناء الغداء، يمكنهم زيارة CÉ LA VI Dubai، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة الثالثة مساءً، والاستمتاع بهذه القائمة الخاصة المكونة من ثلاثة أطباق مقابل 140 درهماً شاملة الماء والشاي والقهوة.

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القائمة التي تم تنسيقها من قبل الشيف التنفيذي، هوارد كو، تقدم خيارات للمبتدئين، والطهي الرئيس والحلوى. من بين المقبلات المختارة، سلطة البوراتا الشهيرة، تقدم على طبق من الجرجير، النكتارين، البصل الأحمر المخلل، الهندباء، الجوز المحلى مع صلصة خل شيزو الخل الفريدة واللذيذة. تتميز قائمة الطعام أيضاً بواحد من أنابيب CÉ LA VI المفضلة، PAN SEARED SALMON، الذي يتم تقديمه على سرير من بطاطس ترين الثوم الأسود، وفطر الميتاكي، ونهاية من زبدة الوسابي الدافئة. تشيزكيك المانجو مع الكراميل وشراب المانجو والسبيكولوس هو ابتكار جديد غريب يذوب في فمك.

إضافة إلى ذلك، يقدم CÉ LA VI Dubai تجربة تناول طعام خاصة للمجموعات الصغيرة والشركات التي ترغب في الحفاظ على مسافة وتناول الطعام بمفردها، أو عقد اجتماعاتها خلف أبواب مغلقة. سواء كنت ترغب في إثارة إعجاب عملائك أو زملائك بمنظر جميل وطعام لذيذ، أو تخطط للحاق بالأصدقاء والعائلة، فإن استراحة الغداء في المستوى 54 يمكن أن تكون متعة خلال أيام الأسبوع.

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