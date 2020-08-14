الامارات | أين تذهب .. عاد وقت الضحك في «مول الإمارات»

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شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب .. عاد وقت الضحك في «مول الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 أغسطس 2020
يستضيف مسرح «مول الإمارات» الكوميدي الحائز جوائز عدة، ونهو تشونغ، حيث سيقدم عرضاً مميزاً بأسلوبه الساخر المحبب والفريد من نوعه في 20 الجاري.
ويقدم تشونغ أحدث عروضه الكوميدية الملائمة لكل أفراد العائلة، تحت عنوان «الحياة أثناء الحجر الصحي»، ويستعرض تشونغ أمام جمهوره مواضيع الساعة التي تشغل يومياتنا، مثل التباعد الاجتماعي، والعزل الذاتي بأسلوبه الفكاهي المميز، وسيتطرق إلى موضوعات أخرى لها علاقة بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والعائلات، ولماذا يجب على الأهل عدم تسمية طفلهم «ونهو».
ولد ونهو تشونغ بجدة في المملكة العربية السعودية، من أبٍ كوري وأم فيتنامية، وترعرع في الأردن. ويتحدث اللغة العربية بطلاقة، ويمزج عادةً بين الإنجليزية والعربية خلال عروضه المسرحية. وسيشكل هذا العرض الكوميدي في «مول الإمارات»، أول ظهور لتشونغ على خشبة المسرح منذ أكثر من أربعة أشهر.
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