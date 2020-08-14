الامارات | #النصف_الحلو.. إطلالة استثنائية مع أحذية «ستيليتو» من «ستيف مادن»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 أغسطس 2020 لطالما سعت المرأة وبحثت عما يعزّز ويظهر جمالها الكامن، ويعدّ الكعب العالي عنصراً أساسياً في إبراز هذا الجمال. لذلك، ومستوحاة من الأنوثة الجريئة، أطلقت «ستيف مادن» تشكيلة أحذية «ستيليتو»، التي تعكس جوهر الإطلالة الراقية. ضمت التشكيلة ألواناً عدة، بدأت بالأسود الكلاسيكي مروراً بالأخضر والوردي، إضافة إلى النيود والأبيض وألوان أخرى. وتواصل هذه المجموعة إثبات معنى الأناقة والرقي، حيث أضافت العلامة لمسات من التميز كنقشات جلود الحيوانات، الشرائط، التصاميم الشفافة، وغيرها من التفاصيل المنفردة التي تجعل منها قطعة استثنائية، حيث لم يعدّ حذاء «ستيليتو» حكراً على السهرات المسائية أو المناسبات الرسمية فقط، فمع تعدد تصاميم تشكيلة «ستيف مادن»، ستتمكن أي سيدة من اعتماد هذا الكعب في مختلف مناسباتها صباحية كانت أم مسائية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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