الامارات | أين تذهب .. «ملك الطاووق» يضيف قائمة جديدة من السندويشات

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب .. «ملك الطاووق» يضيف قائمة جديدة من السندويشات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 أغسطس 2020

قامت سلسلة مطاعم «ملك الطاووق» بإضافة ساندويشات الكباب والفرنسيسكو بوصفاتها الشهية إلى قائمة الطعام، إضافة إلى ساندويشات الطاووق والبرغر التي تشتهر بها.

كما أعلنت سلسلة المطاعم عن خطتها لافتتاح ثلاثة فروع جديدة لعلامة «ملك الطاووق» في كل من واحة دبي للسيليكون، ومتاجر الجرينة في إمارة الشارقة. وتتطلع الشركة أيضاً إلى إطلاق وحدة توصيل للمنازل، للوصول إلى مجموعة أكبر من العملاء في أبوظبي.

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وقد قامت الشركة بتقديم علامة «ملك الطاووق» في الإمارات في مطلع هذا العام، من خلال ثلاثة فروع في شارع حصة، وموتور سيتي، ومنطقة الخليج التجاري.

ومع افتتاح الفرعين الجديدين يصل مجموع الفروع في الدولة إلى خمسة فروع.

وصرح محمود حرب، المدير الإداري والمؤسس المشارك في شركة «يمي جنكشن»: «لقد أثبتت هذه العلامة منذ انطلاقها على نجاحها المتواصل وكسب ثقة الزبائن. نحن متفائلون بشأن خطتنا التوسعية لسلسة مطاعم (ملك الطاووق)، وإننا على ثقة كبيرة بثبات الأسواق في الدولة وعودة الانتعاش في الشهور المقبلة».

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