بعد محمد رمضان.. فوائد الباديكير للرجال

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نشر الفنان محمد رمضان صورة له يقوم بعمل باديكير لأظافر يديه، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب في تعليقه على الصورة، "مهما انشغلت واتسحلت خليك فاكر إن أظافرك لها حق عليك".

ولتقليم الأظافر، أو عمل باديكير، كثير من الفوائد الصحية للرجال، بحسب موقع مجلة "GQ"، المتخصصة في شؤون الرجال.

فوائد الباديكير للرجال

تقليم الأظافر بشكل صحيح

أفضل جزء من الباديكير هو الاهتمام الذي تحصل عليه أظافرك، حيث يجب قص أظافرك بدقة وأمان، دون المخاطرة بالجزء الداخلي.

وسيقوم أخصائي تجميل الأظافر أيضًا بقص الجلد الميت الزائد، وإزالة أي مواد لزجة، والتي قد تؤدي جميعها إلى تراكم الفطريات.

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وفي الشهر التالي ستنمو أظافرك بشكل جميل.

جلد ناعم

إزالة الجلد الميت والجاف والمتقشر من قدميك، يحدث من خلال الباديكير، عبر إزالة الجلد الميت، وبعد كل عمليات التقشير، يمكنك الحصول على غسول مهدئ للوخز يعيد الرطوبة ويحافظ على نعومة البشرة، فلا مزيد من الكعوب المتشققة الحادة، أو البقع الصفراء القبيحة على نعلك.

قدم برائحة أفضل

بعد إزالة كل الجلد الميت والقاذورات، تكون النتيجة جلدًا صحيًا، وبالتالي تقل احتمالية تراكم الرائحة والبكتيريا والفطريات.

رش على قدميك بودرة جيدة وجوارب ماصة للرطوبة، ولن تخشى من خلع حذائك أمام الأصدقاء.

تنشيط الدورة الدموية

الفائدة الأخرى الرائعة للباديكير هي التدليك ونقع القدين في الماء الساخن، وهذا يحسن الدورة الدموية في قدميك ويحفز المفاصل، على عكس التدليك المنتظم الذي يجدد جسمك بالكامل.