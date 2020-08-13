أصيبت وبناتها بكورونا وتضامنت مع البوركيني.. معلومات عن زوجة أحمد فتحي (صور)

علاقات و مجتمع

بين الحين والآخر، تتصدر نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحى لاعب النادي الأهلي السابق، الساحة على السوشيال ميديا، بسبب تصريحاتها التي تثير الجدل، وكان أخرها رسالتها الغامضة التي دونتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد ساعات من إعلان رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز.

وكتبت زوجة فتحي عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "كل الناس دي غلط وانتوا اللي صح جايز؟".

ويُقدم "هُن" أبرز المعلومات عن نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحي، خلال السطور التالية:

- بدأت قصتها مع لاعب النادي الأهلي السابق، أحمد فتحي خلال عام 2006.

- كانت توسطت ابنة عمة أحمد فتحي، له حتى يتكلل تعارفهما بالزواج، منذ أن شاهدها في إحدى حفلات الزفاف.

- تزوجت من أحمد فتحي، وأنجت 3 فتيات "ملك وخديجة وفاطمة".

- تحرص دائمًا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الحديث عنه وعن طقوسه، وعلاقته بالملاعب وبناته.

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- أعلنت نورا، في يونيو الماضي من العام الحالي، إصابتها هى وبناتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، "أدعولنا أحنا كورونا أنا وبناتي".

- تضامنت نورا إسماعيل، مع المحجبات واللاتي يفضلن ارتداء البوركيني، بعد الجدل الكبير الذي أُثير حول ارتداء البوركيني والبكيني، ونشرت صورة لها عبر خاصية "الاستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،.

ظهرت من خلالها بصحبة زوجها على أحد الشواطئ مرتدية البوركينى معلقة "أنا حرة".

وشاركت بصورة لكيم كارديشيان وهي ترتدي نوع من أنواع البوركيني، مدون عليها: "دول كمان بيئة ممنوعين من الساحل؟ أنا كمان مش بقدر أشوف ترهلاتك بتضايقني، وسمحالك تنزلي قدامي، اقبليني زي ما بقبلك".