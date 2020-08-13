لمرضى التهابات المعدة.. 5 أطعمة مفيدة لمحاربتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:

التهابات المعدة تعد من أكثر مشكلات الجهاز الهضمي المزعجة، التي تسبب الشعور بالغثيان، وألم المعدة، واضطرابات الهضم، وإهمال علاجها يتسبب في التعرض لمضاعفات خطيرة تصل إلى نزيف الجهاز الهضمي.

وهناك بعض الأطعمة التي تساهم في تخفيف حدة آلام التهابات المعدة.

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