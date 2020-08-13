محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:
التهابات المعدة تعد من أكثر مشكلات الجهاز الهضمي المزعجة، التي تسبب الشعور بالغثيان، وألم المعدة، واضطرابات الهضم، وإهمال علاجها يتسبب في التعرض لمضاعفات خطيرة تصل إلى نزيف الجهاز الهضمي.
وهناك بعض الأطعمة التي تساهم في تخفيف حدة آلام التهابات المعدة.
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كانت هذه تفاصيل خبر لمرضى التهابات المعدة.. 5 أطعمة مفيدة لمحاربتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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