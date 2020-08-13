"كورونا يتكرر ويهدد المناعة".. إصابة صينية للمرة الثانية بعد 6 أشهر تثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبدو أن فيروس كورونا المستجد يعود من جديد لمهاجمة أجسام المصابين حتى بعد مرحلة التعافي والنجاة من الوباء القاتل، بعدما ضرب كوفيد-19 امرأة صينية للمرة الثانية.

ويستعرض "الخليج 365" إصابة السيدة الصينية، بكورونا مجددا، وما حقيقة تكوين مناعة ضد الوباء، حسب لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفقا لمسؤولين محليين في بكين، فإن امرأة صينية في مدينة جينجتشو المجاورة لمدينة ووهان، بؤرة الفيروس، تبلغ من العمر 68 عاما، تم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية خلال ستة أشهر بعد تعافيها من المرض في فبراير الماضي، ليثير ذلك الأمر تساؤلات حول المناعة الطبيعية وما إذا كان يمكن أن يصاب الناس بالعدوى مرة أخرى.

تم تشخيص إصابة المرأة بكوفيد-19 للمرة الثانية في 9 أغسطس، وكانت قد أثبتت إصابتها سابقًا في 8 فبراير وتغلبت على المرض في وقت لاحق من ذلك الشهر، وفقًا لحكومة جينجتشو.

تم وضع المريضة في الحجر الصحي لتلقي العلاج، تم تعقب جميع جهات اتصالها الوثيقة واختبار العدوى، لكن المثير أنه حتى الآن، لم تكن هناك حالات مثبتة علميًا لأحد الأشخاص الذين أصيبوا به مرتين، حيث يرجع الخبراء ذلك إلى نتائج الاختبارات غير الدقيقة أو المرض المطول، يقول البعض إنه ليس من غير المألوف أن تستمر أجزاء من الفيروسات في الانتشار حتى بعد الشفاء.

تشير طبيعة الفيروسات إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا بالفعل يجب أن يكتسبوا مستوى مناعة مؤقت على الأقل، لكن مثل هذه الحالات تضع فكرة الحماية الطبيعية محل شك، بالإضافة إلى المخاوف بشأن الإصابة مرة أخرى، هناك أيضًا علامات على أن الأشخاص قد يظلون مرضى لفترة طويلة مع استمرار انتشار الفيروس في أجسادهم، وهذه الحالة دليل على أنه تم تشخيص بعض المرضى بفيروس كورونا أكثر من مرة.

نُشر بحث بعنوان "تقرير حالة عن احتمال عودة الإصابة بفيروس كورونا الجديد 2019'' في الولايات المتحدة مؤخرًا، تصف حالة رجل يبلغ من العمر 82 عامًا تم نقله إلى المستشفى مرتين بسبب الفيروس، وتوجه الرجل المجهول الهوية إلى قسم الطوارئ بمستشفى ماساتشوستس العام بعد إصابته بحمى شديدة لمدة أسبوع، كانت نتيجة اختباره إيجابية لـ كوفيد-19 ثم ساءت حالته بسرعة أثناء وجوده في المستشفى.

تمكن الأطباء من إنقاذ حياته بوضعه لمدة طويلة على جهاز التنفس الصناعي، لكنه مرض مرة أخرى بعد أقل من أسبوعين، على الرغم من اختباره السلبي مرتين قبل الخروج من المستشفى.

احتاج مرة أخرى إلى العناية المركزة وتعافى للمرة الثانية، على الرغم من عدم الكشف عن حالته الصحية بعد ذلك، وناقش المسعفون في المجلة الأمريكية لطب الطوارئ كيف كان من الممكن أن يكون الرجل قد تعافى واختباره سلبيًا ولكنه مرض مرة أخرى.

قال مسعفوه إنه بدلاً من أن يصاب بالعدوى مرتين، من المحتمل أنه لم يتعافى تمامًا في المرة الأولى، وأن الاختبارات لم تكن دقيقة بما يكفي لملاحظة أنه لا يزال يحمل الفيروس.

Advertisements

قال الأطباء بقيادة الدكتورة نيكول دوجان: "تظهر العديد من الفيروسات وجودًا مطولًا للمادة الجينية في الجسم حتى بعد إزالة الفيروس الحي واختفاء الأعراض، وبالتالي، فإن اكتشاف المادة الوراثية عن طريق اختبار المسحة وحده لا يرتبط بالضرورة بالعدوى النشطة".

تشير دراسة إلى أن التخلص من فيروس"سارس-كوف-2"، قد يستمر من 20 إلى 22 يومًا بعد ظهور الأعراض في المتوسط مع بعض الحالات النادرة التي قد تستمر لمدة تصل إلى 44 يومًا.

نظرًا لاكتشاف الفيروس لأول مرة فقط في ديسمبر، لم تتح للعلماء الفرصة لمعرفة كيفية تأثيره على الأشخاص على المدى الطويل.

في إحدى الدراسات التي أجرتها جامعة أمستردام بهولندا، اقترح الباحثون أن الفيروس التاجي قد يعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها الفيروسات الأخرى التي تسبب نزلات البرد وغيرها من الالتهابات.

تابع الباحثون 10 متطوعين لمدة 35 عامًا واختبروهم في كل صيف ضد أربعة فيروسات موسمية تسمى "NL63 و 229E و OC43 و HKU1"، هذه الفيروسات أكثر شيوعًا وتسبب أمراضًا خفيفة تشبه نزلات البرد.

ووجدوا أن أولئك الذين أصيبوا بالسلالات- من نفس عائلة سارس-كوف-2 ، وهو النوع الذي يسبب كورونا، لديهم مناعة وقائية قصيرة بشكل مثير للقلق .

انخفضت مستويات الأجسام المضادة، وهي المواد التي يخزنها الجهاز المناعي للسماح للجسم بمحاربة الغزاة في المستقبل، بنسبة 50 في المائة بعد نصف عام واختفت تمامًا بعد أربع سنوات.

من خلال دراسة كيفية تعافي الأشخاص من الفيروسات من نفس العائلة مثل تلك التي تسبب كورونا، يقول العلماء إن أبحاثهم ركزت على الدراسة الأكثر شمولاً حول كيفية عمل المناعة مع المرض الذي ظهر في الصين العام الماضي.

وقال العلماء الذين كتبوا في الدراسة، التي لم تنشر بعد في مجلة علمية أو يراجعها علماء آخرون، إن فيروسات كوفيد-19 الموسمية هي أكثر مجموعة فيروسات تمثيلا يمكن من خلالها استنتاج الخصائص العامة لفيروس كورونا، وخاصة العوامل المشتركة مثل عمل المناعة، وقابلية الإصابة مرة أخرى.

في الختام، لا يوجد الكثير من العوامل المشتركة بين فيروسات كورونا البشرية الموسمية، باستثناء التسبب في نزلات البرد، ومع ذلك، يبدو أنهم جميعًا يحفزون مناعة قصيرة الأمد مع فقدان سريع للأجسام المضادة.