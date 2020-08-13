لايف ستايل

إطلالة ساحرة لمحمد عساف وزوجته في حفل زفافهما

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

أعلن الفنان محمد عساف عن زواجه من فتاة فلسطينية تدعى ريم عودة، وأقام حفل زفافه في دبي وسط مجموعة صغيرة من الأهل والأصدقاء بسبب تفشي فيروس ، ولم يكشف عساف عن أي تفاصيل أخرى خاصة بزفافه.

ظهرت ريم وهي ترتدي فستان زفاف أبيض أنيقًا منفوشًا مرصعًا بالفصوص اللامعة، بأكمام شفافًا مصنوعًا من التل، ونسقت مع الفستان تاجًا ملكيًا مرصعًا، وطرحة من التول منسدلة على الفستان من الخلف.

وارتدى محمد عساف بدلة باللون الأسود تناسقت مع قوامه الممشوق، ونسقها مع قميص أبيض وبيبون أسود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة ساحرة لمحمد عساف وزوجته في حفل زفافهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا