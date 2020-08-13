محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:
أعلن الفنان محمد عساف عن زواجه من فتاة فلسطينية تدعى ريم عودة، وأقام حفل زفافه في دبي وسط مجموعة صغيرة من الأهل والأصدقاء بسبب تفشي فيروس كورونا، ولم يكشف عساف عن أي تفاصيل أخرى خاصة بزفافه.
ظهرت ريم وهي ترتدي فستان زفاف أبيض أنيقًا منفوشًا مرصعًا بالفصوص اللامعة، بأكمام شفافًا مصنوعًا من التل، ونسقت مع الفستان تاجًا ملكيًا مرصعًا، وطرحة من التول منسدلة على الفستان من الخلف.
وارتدى محمد عساف بدلة باللون الأسود تناسقت مع قوامه الممشوق، ونسقها مع قميص أبيض وبيبون أسود.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة ساحرة لمحمد عساف وزوجته في حفل زفافهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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