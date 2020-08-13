محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر:
الكمثرى من الفواكه الصيفية المفضلة لدى البعض، لمذاقها اللذيذ، واحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، إذ تحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف، والنحاس، فيتامين سي، فيتامين ك، والبوتاسيوم.
ونظرًا لاحتواء الكمثرى على العديد من العناصر الغذائية، فيفضل المواظبة على تناولها.
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كانت هذه تفاصيل خبر مناسبة لمرضى الضغط والسكري.. فوائد مذهلة للكمثرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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