مناسبة لمرضى الضغط والسكري.. فوائد مذهلة للكمثرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر:

الكمثرى من الفواكه الصيفية المفضلة لدى البعض، لمذاقها اللذيذ، واحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، إذ تحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف، والنحاس، فيتامين سي، فيتامين ك، والبوتاسيوم.

ونظرًا لاحتواء الكمثرى على العديد من العناصر الغذائية، فيفضل المواظبة على تناولها.

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