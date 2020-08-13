هذا ما يحصل عندما تنامين بشعر مبلل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 أغسطس 2020 10:44 مساءً - بعد يوم طويل في العمل، أو بعد تمرين شاق، لا شيء يضاهي الاستحمام بماء ساخن، فالبخار يساعد في استرخاء العضلات وإعدادك لنوم مريح. إلا أن المشكلة الوحيدة عند الاستحمام في المساء، هي النوم بشعر مبلل. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى الأضرار التي تلحق بالشعر، عندما تنامين وهو لا يزال مبللاً أو رطباً، لا سيما إذا كان شعرك ضعيفاً أو هشاً.



أضرار النوم بشعر مبلل

أضرار النوم بشعر مبلل



بشكل عام، الشعر المنقوع بالماء، أو المبلل، يكون أكثر عرضة للتكسر. فعندما تكون بصيلة الشعر مفتوحة، يمكن أن تتمدد أكثر، بطرق تجعل الشعر يتكسر بسهولة أكبر. كما أن تمشيط الشعر بالفرشاة أو التحرك أثناء النوم بشعر مبلل أو رطب، يتسبب بـ تلف الشعر. إلا أن الأضرار التي تلحق بالشعر أثناء النوم وهو مبلل، ترتبط الى حد بعيد بصحة الشعر، فإذا كان شعرك صحياً تكون قدرته أكبر على مقاومة الأضرار التي ينتجها النوم بشعر مبلل.

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تأثير النوم بشعر رطب على فروة الرأس

تأثير النوم بشعر رطب على فروة الرأس



الذهاب الى النوم بشعر مبلل يتسبب بمشكلات عديدة لفروة الرأس، إذ إن الشعر المبلل يترك الوسادة مبللة أيضاً، مما يخلق بيئة مثالية لازدهار الفطريات والبكتيريا، التي سرعان ما تنتقل الى فروة الرأس، وتؤدي الى الحكة والالتهابات وظهور قشرة الرأس. لذلك، إذا كنت ممن يعانون أصلاً من قشرة الرأس، تجنبي كلياً الاستحمام عند المساء، أو في ساعات الليل المتقدمة.



في حال كنت مضطرة للاستحمام ليلاً



تضطر نساء كثيرات الى الاستحمام ليلاً، أو عند ساعات المساء، ربما بسبب طبيعة عملهن، أو بسبب ضيق الوقت، وغيرهما من الأسباب. فإن كنت ممن يواظبن على غسل شعرهن ليلاً، بإمكانك القيام ببعض الخطوات التي تحد من الآثار السلبية للاستحمام ليلاً على الشعر، في مقدمها: استبدال وسادات القطن العادية، بوسادات حريرية تجعل الشعر يتحرك بشكل طبيعي بشكل لا يتسبب في تلفه أو تكسره. إضافة الى ذلك، استخدمي لفائف وربطات الشعر القماشية الناعمة التي لا تضغط على الشعر، مما يحد من تكسر خصلات الشعر.

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