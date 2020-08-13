تنسيقات متنوعة من ليلى إسكندر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تحرص المغنية والممثلة اللبنانية ليلى إسكندر على التنوع في أسلوب أزيائها، بما يتناسب مع مناسباتها وشخصيتها وقوامها، ولحرصها على ارتداء أفضل الخيارات؛ جمعنا لكِ عزيزتي من وحيها عدة خيارات، فاستوحي منها أفكارًا لما يناسبكِ.



خيارات الجمبسوت للمناسبات

خيارات الجمبسوت للمناسبات



برزت صيحة الجمبسوت مؤخرًا بشكل واضح وكبير في كل البلدان، حيث لاقى إقبالًا كبيرًا من قِبَلِ النساء، ومن وحي ليلى إسكندر استوحينا لكنّ عدة خيارات مميزة، حيث ارتدت ليلى جمبسوت أبيض طويلًا مصممًا بأكمام واسعة وشفافة، وزُين الجمبسوت من الأعلى بحبات اللؤلؤ المتناثرة بشكل ناعم، وزيّنت إطلالتها بعقد وقرطين ضخمين من اللؤلؤ، ورفعت شعرها بطريقة ناعمة وبسيطة، ولجأت لمكياج ارتكز على طلاء الشفاه الأحمر، وفي الإطلالة الثانية ظهرت بجمبسوت أزرق تكسوه اللمعة، مصمم بكم واحد منفوخ وحزام للخصر، وزيّنت إطلالتها بأقراط ناعمة وحذاء ذي كعب ملون بالزهري والأزرق، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل والمكياج الناعم.

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إطلالات الجمبسوت بأسلوب كاجوال

إطلالات الجمبسوت بأسلوب كاجوال



فضلت ليلى إسكندر خيارات الجمبسوت في إطلالاتها اليومية، ومنها أطلّت بجبمسوت زهري قصير، مصمم من قماش الساتان البارد بأكمام صغيرة مكشوفة الأكتاف، وزيّنت مظهرها بحذاء ذي كعب طويل زهري ومجوهرات ذهبية ناعمة، ولجأت لتسريحة الشعر المنسدل والمكياج الزهري الناعم، وفي إطلالة أخرى؛ تأنقت بجمبسوت بني مصمم بقصة البليزر في الأعلى وبربطة للخصر، وأكملت زيّها بمعطف من الكاروهات وحذاء بوت ذي كعب فيروزي؛ لمظهر كاجوال بسيط، وتجمّلت بتسريحة الشعر المرفوع بشكل ذيل الحصان والمكياج الترابي.

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فساتين سهرة طويلة

فساتين سهرة طويلة



إن كنتِ تفضلين الفساتين الطويلة في السهرة، فيمكن لليلى إسكندر أن تلهمكِ بعدة إطلالات؛ حيث اختارت فستانًا طويلًا أسود مصممًا بذيل، ومطرزًا بالفيروزي والذهبي اللامعين، وأكملت جمال الإطلالة المحتشمة بمجوهرات فضية مزينة بحجر أخضر، ومن الناحية الجمالية اختارت مكياجًا زهريًّا ناعمًا وتسريحة الشعر الويفي المنسدلة، أما في الإطلالة الثانية؛ فقد نسقت فستانًا أصفر مصممًا بقماش طويل ذي ذيل وقصة أكمام مميزين، ومطرزًا بالرسومات البنية، ولهذه الإطلالة تزينت بمجوهرات فضية ضخمة وتسريحة منسدلة للشعر، وجاءت في إطلالة محتشمة أخرى بفستان زهري طويل مصمم من الأعلى بتطريزات ونقوش ذهبية، ولتكمل جمالها الأنثوي؛ سرحت شعرها بتسريحة الويفي المرفوع، ولجأت للمكياج الزهري والمجوهرات البسيطة.

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فساتين ميدي من ليلى إسكندر

فساتين ميدي من ليلى إسكندر



للفتيات مُحِبَّات الفساتين القصيرة أو الميدي، يمكنكنّ ارتداء فستان زيتي مزين بالنقوش العصرية على غرار ليلى إسكندر، واعتماد تسريحة الشعر المموج والمكياج البسيط لهذه الإطلالة، ولخيار أبسط؛ تألقت ليلى بفستان أسود منقط بالأبيض ومصمم بأكمام شفافة، وزينت اللوك بحذاء أسود ذي بوت شفاف وحزام ونظارة يكسوهما اللون الأسود؛ لإطلالة مناسبة للحفلات البسيطة.