اطلالات عصرية للبحر من وحي الفاشينيستا العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تستدعي اجازتك على البحر بعض الشياكة خصوصاً اذا كانت تتضمن الإبحار والإستلقاء على الشاطئ، من صيحات المايوهات الى أجمل القفطانات والأكسسوارات الأساسية، مروراً بالنقوش المميزة والتقليمات التي لا غنى لك عنها ووصولاً الى أروع الأحذية والشنط الضرورية لتكمل شياكتك. ومن خلال متابعتنا لحسابات الفاشينيستا العربيات عبر إنستغرام، رصدنا لك ثلاثة برأينا يختصرن فئات الأناقة في صفوف الأنيقات، إليك بما تعلمناه منهن وما عليك استلهامه من شياكتهن! فإلى أي فئة من الثلاثة تنتمين؟

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غنى عندور المتأنقة الى أقصى حد

غنى عندور



على غرار الفاشينيسا اللبنانية غنى غندور داعوق، كثر من السيدات لا يتخلين عن أي جانب من شياكتهن حتى أثناء الإجازات على شاطئ البحر وفي المركب، فنراهن في أناقة مكتملة كما لو أنهن سيقصدن حفل كوكتيل، فيكدسن الحلي ويرتدين الأقراط المتدلية ولا ينسين حتى الشنط المميزة ذات التطريزات والألوان المفعمة بالحيوية، ويضفن الأوشحة الفاخرة من أكثر الماركات ترفاً. فغنى تحرص على أن تبدو طلاتها مثالية طوال الوقت وتكمل ملابسها بعدد كبير من الأكسسوارات!



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شيرين متولي العصرية البسيطة

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تجسد هذه المرأة النجمة شيرين متولي التي تميل الى القطع الأنثوية الشيك التي يغلب عليها طابع العصرية والشباب في فساتين بسيطة في تصاميمها ومثيرة في قصاتها أحيانا، مع أكسسوارات بسيطة، موديلات بلايز منسدلة الأكمام وسراويل جينز. النقوش الجميلة من أكثر ما تعشقه ولا تتردد في اختيار اللوكات البوهيمية من خلال جامسبوت بأنماط الأزهار تارةً وتتعمد الإثارة تارة أخرة بفساتين عارية عند الظهر...





جويل ماردينيان الأم الفاشينيستا

جويل ماردينيان



أن تكوني فاشينيستا وأم لثلاثة أولاد يعتبر أشبه بمهمة مستحيلة، ولكن الجميلة جويل ماردينيان تمكنت من تحقيق ذلك وجعلت الأمر يبدو سهلاَ وممتعاَ للغاية. فمن خلال تنسيق قفطان رائع، أو الإسترخاء بلوك مريح وجذاب في آن مع طفلها الأصغر، أو حتى من خلال انتقاء لوك مفعم بالإبهار، جعلت ماردينيان من لوكاتها مزيج بين الراحة والعملية التي تحتاجها أي أم والرقي والأناقة اللذان تتمتع بهما بالفطرة.

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