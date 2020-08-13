اطلالات عصرية للبحر من وحي الفاشينيستا العربيات

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تستدعي اجازتك على البحر بعض الشياكة خصوصاً اذا كانت تتضمن الإبحار والإستلقاء على الشاطئ، من صيحات المايوهات الى أجمل القفطانات والأكسسوارات الأساسية، مروراً بالنقوش المميزة والتقليمات التي لا غنى لك عنها ووصولاً الى أروع الأحذية والشنط الضرورية لتكمل شياكتك. ومن خلال متابعتنا لحسابات الفاشينيستا العربيات عبر إنستغرام، رصدنا لك ثلاثة برأينا يختصرن فئات الأناقة في صفوف الأنيقات، إليك بما تعلمناه منهن وما عليك استلهامه من شياكتهن! فإلى أي فئة من الثلاثة تنتمين؟
تابعي المزيد:عطور تعيدكم الى أجواء العطلة الصيفية
غنى عندور المتأنقة الى أقصى حد
على غرار الفاشينيسا اللبنانية غنى غندور داعوق، كثر من السيدات لا يتخلين عن أي جانب من شياكتهن حتى أثناء الإجازات على شاطئ البحر وفي المركب، فنراهن في أناقة مكتملة كما لو أنهن سيقصدن حفل كوكتيل، فيكدسن الحلي ويرتدين الأقراط المتدلية ولا ينسين حتى الشنط المميزة ذات التطريزات والألوان المفعمة بالحيوية، ويضفن الأوشحة الفاخرة من أكثر الماركات ترفاً. فغنى تحرص على أن تبدو طلاتها مثالية طوال الوقت وتكمل ملابسها بعدد كبير من الأكسسوارات!
تابعي المزيد:أزياء نجمات مصر في العطلة الصيفية جريئة وعصرية!
شيرين متولي العصرية البسيطة
تجسد هذه المرأة النجمة شيرين متولي التي تميل الى القطع الأنثوية الشيك التي يغلب عليها طابع العصرية والشباب في فساتين بسيطة في تصاميمها ومثيرة في قصاتها أحيانا، مع أكسسوارات بسيطة، موديلات بلايز منسدلة الأكمام وسراويل جينز. النقوش الجميلة من أكثر ما تعشقه ولا تتردد في اختيار اللوكات البوهيمية من خلال جامسبوت بأنماط الأزهار تارةً وتتعمد الإثارة تارة أخرة بفساتين عارية عند الظهر...
جويل ماردينيان الأم الفاشينيستا
أن تكوني فاشينيستا وأم لثلاثة أولاد يعتبر أشبه بمهمة مستحيلة، ولكن الجميلة جويل ماردينيان تمكنت من تحقيق ذلك وجعلت الأمر يبدو سهلاَ وممتعاَ للغاية. فمن خلال تنسيق قفطان رائع، أو الإسترخاء بلوك مريح وجذاب في آن مع طفلها الأصغر، أو حتى من خلال انتقاء لوك مفعم بالإبهار، جعلت ماردينيان من لوكاتها مزيج بين الراحة والعملية التي تحتاجها أي أم والرقي والأناقة اللذان تتمتع بهما بالفطرة.
تابعي المزيد:أجمل إطلالات الفنانات على البحر لصيف ٢٠٢٠
كانت هذه تفاصيل خبر اطلالات عصرية للبحر من وحي الفاشينيستا العربيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.