موديلات قفاطين متنوعة وأنيقة من فاتي جمالي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 أغسطس 2020 10:44 مساءً - منذ فترة ليست بقصيرة أصبح القفطان المغربي من القطع العالمية التي تلقى إقبالًا كبيرًا من النساء العربيات بمختلف أعمارهن وشخصياتهن، ومن وحي عارضة الأزياء ومقدمة البرامج والممثلة المغربية فاتي جمالي جمعنا لكنّ عدة إطلالات مختلفة للقفاطين فاستوحين منها ما يناسبكن.



القفاطين البيضاء لمظهر أنيق

القفاطين البيضاء لمظهر أنيق



تعتمد الفتيات بمختلف أعمارهن على القفاطين البيضاء؛ لما توفره من أناقة ورُقي، وعن فاتي جمالي فتأنقت بقفطان ملَكِّي أبيض تكسوه التطريزات الذهبية بطريقة فاخرة، ومصمم بأكمام ضيقة مُكمَّلة بياقة ونفشة بسيطة في الأسفل، واختارت قفطانًا أبيض ناعمًا مطرزًا بالزهور الملونة في الأعلى ومصممًا بكم واسع، وتميز القفطان باللمعة الذهبية والزهرية لإطلالة شبابية أنيقة، ونسقت قفطانًا أبيض تكسوه التطريزات الذهبية مع مكياج قوي مرتكز على طلاء الشفتين الداكن ورسمة السموكي للعينين، وتجملت بقفطان أبيض من قماش الساتان المطرز من الأمام بالذهبي والزهور الملونة.

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تنسيقات القفاطين الزرقاء

تنسيقات القفاطين الزرقاء



نجح اللون الأزرق في تسجيل حضور لافت على مدرجات عروض الأزياء الجاهزة في الفترات الأخيرة، لذا استوحينا لكنَّ من فاتي جمالي قفطانًا أزرق لامعًا مزينًا بالتطريزات الذهبية بطريقة فاخرة، وأكملت جمال الإطلالة بإكسسوار ذهبي للشعر وحقيبة وحزام ذهبيين مصممين بطريقة ملكيَّة، وارتدت قفطانًا باللون الأزرق الساطع المرسوم برسومات ملونة من المنتصف، ومُكمَّل بحزام ذهبي فاخر، وظهرت بقفطان سماوي مزين بفصوص زرقاء من الجزء العلوي والمنتصف ومُزيَّن بحزام ذهبي لمظهر صيفي مرح.

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خيارات القفاطين الزهرية

خيارات القفاطين الزهرية



يضفي القفطان بتدرجات اللون الزهري الكثير من الأنوثة والجمال على إطلالة المرأة، لذا تزينت فاتي جمالي بقفطان فوشيا من قماش الساتان الراقي المزين باللؤلؤ والتطريزات اللؤلؤية بطريقة مذهلة، وتميز التصميم بأكمام مفتوحة لإطلالة مذهلة في فصل الصيف، وأطلت بقفطان زهري ناعم مطرز من الجزء العلوي والمنتصف بالفصوص والنقوش الذهبية، وتميز التصميم بتداخلات أنيقة باللون الأبيض لتضفي على الإطلالة المزيد من الأناقة وروح الشبابية.

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إطلالات القفاطين العصرية

إطلالات القفاطين العصرية



لخيارات القفاطين المصممة بأسلوب عصري مميز يمكنك أن تستوحي من فاتي جمالي إطلالتها بقفطان أخضر من قماش المخمل الراقي المزين بالأخضر من الأسفل، والذهبي من الجزء العلوي لإطلالة راقية مناسبة لجميع الفتيات، أو تألقها بقفطان بنفسجي مزين بتطريزات ذهبية بطريقة أنثوية، وظهورها بقفطان برتقالي مطرز بخطوط عريضة مطرزة بالذهبي بطريقة عصرية