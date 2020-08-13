للمحجبات.. استوحي إطلالاتك بالبنطال من سحر فؤاد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تنسيق البنطال مع الحجاب ليس أمرًا صعبًا كما يعتقد الكثير من المحجبات، ولمساعدتك -عزيزتي- جمعنا لكِ عدة خيارات من البلوجر سحر فؤاد بإطلالات البناطيل المتنوعة والمُختارة بعناية، فاستوحي منها أفكارًا تناسب إطلالاتك.



إطلالات البنطال على البحر

إطلالات البنطال على البحر



اعتمدت سحر فؤاد خيارات البنطال الملون على البحر، ومنه اختارت بنطالًا ومعطفًا باللون البنفسجي مزينين بطبعات مختلفة بتدرجات اللونين البنفسجي والأبيض، مع بلوزة وحجاب باللون الأبيض لمظهر أنثوي أنيق، ونسقت بنطالًا ومعطفًا واسعين باللون الأبيض المزين بطبعات رمادية مع بلوزة وحذاء باللون الأبيض، ونظارات شمسية لحماية عينيها من الشمس.

تابعي المزيد: فساتين نهارية مزخرفة وأنيقة للمحجبات



تنسيقات البنطال الأبيض

تنسيقات البنطال الأبيض



الكثير من الفتيات النحيلات يفضلن ارتداء البنطال الأبيض، حيث لا يخشين إظهار تفاصيل جسمهن، كما أنه يناسب مختلف قطع الملابس والمناسبات كذلك، لذا تأنقت سحر فؤاد ببنطال أبيض واسع بخصر عالٍ مع قميص بني واسع مزين بذيل من الخلف، وأكملت إكسسواراتها باللون الأبيض لزي حيادي، وارتدت في إطلالة أخرى بنطالًا أبيض من الجينز مع قميص أبيض مزين بالجينز، وأكملت مظهرها الحيادي بالإكسسوارات البيج، وظهرت في إطلالة عصرية ببنطال أبيض واسع مع فستان برتقالي قصير بقصة ناعمة، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأبيض لخيار مميز للشابات، وأطلت ببنطال أبيض واسع مع قميص مزين بالأصفر والزهري من الجهتين، ولإكمال جماله اختارت حقيبة من اللؤلؤ وحذاءً أبيض.

تابعي المزيد: موديلات فساتين سهرة للمحجبات موضة 2020 من وحي الفاشينيستا

Advertisements

خيارات البنطال الأسود

خيارات البنطال الأسود



البنطال الأسود يتناسب مع جميع المناسبات والقطع؛ كما أنه من أكثر القطع ارتداءً من قِبَل النساء بمختلف أعمارهن وشخصياتهن ومناسباتهن، وعن سحر فؤاد فتألقت ببنطال وبلوزة باللون الأسود المخطط بالأبيض ومزين بفصوص ناعمة، وأكملت مظهرها بحذاء بكعب وحقيبة وحجاب باللون الأبيض، وتجملت في مظهر رياضي ببنطال أسود من القطن المزين بخطوط بيضاء جانبية مع تيشيرت أسود ومعطف زهري مناسب للشابات، وتزينت ببنطال أسود واسع مع معطف جينز مزين بحزام للخصر لزيٍّ حيادي كاجوال.

تابعي المزيد: تنسيق فساتين واسعة صيفية للمحجبات

بناطيل محتشمة مناسبة للشابات

بناطيل محتشمة مناسبة للشابات



للبناطيل المحتشمة المناسبة للفتيات المحجبات يمكنك -عزيزتي- استلهام عدة خيارات من سحر فؤاد، حيث ظهرت ببنطال أحمر طويل وواسع مع قميص من الكاروهات الحمراء، وأطلت ببنطال بني مع بلوزة بيضاء مربوطة للخصر، وأكملت جمالها بحجاب بيج مزين بالنقوش، ونسقت بنطالَ جينز أزرق مع تيشيرت أبيض من علامة أديداس، وأكملته بمعطف طويل بني وحذاء رياضي.