درة ترقص على "مليونير" في حفل زفاف هند عبدالحليم (فيديو)

علاقات و مجتمع

تداول البعض، مقطع فيديو للفنانة درة، ترقص على أغنية "مليونير"، وهي تتر مسلسل "بـ100 وش"، الذي عرض في رمضان 2020.

وظهرت درة، ترقص في حفل زفاف الفنانة الشابة هند عبدالحليم، الذي عقد قبل أيام قليلة.

Advertisements

وظهرت درة، وهي مرتدية فستان بليزر ميتاليك باللون السماوي الباستيل، ما كشف عن رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق، فيما انتعلت حذاءً ذا كعب عال.

وتركت درة، شعرها منسدلًا على كتفيها، واعتمدت على الماكياج الهادئ بدرجات الكاشمير، الذي تناسب مع إطلالتها.

يذكر أن الفنانة هند عبدالحليم، عقد حفل زفافها في إحدى فيلات مدينة السادس من أكتوبر.

كما انتشرت في الفترة الأخيرة أغنية "مليونير"، التي حققت نجاحا كبيرا، وشارك عدد من الفنانين متابعيهم في الرقص على الأغنية.