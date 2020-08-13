رانيا يوسف تتوقف عن كشف المتحرشين مؤقتا: ضرر قد يصيب المجني عليهن

علاقات و مجتمع

أصدرت الفنانة رانيا يوسف، بيانًا عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، أوضحت من خلاله آخر ما توصلت إليه في قضيتها مع المتحرشين، وذلك بعد إطلاق حملة بعنوان "افضحي متحرش".

وذكرت "يوسف" في بيانها: "كما عودناكم ووعدناكم دايمًا، أن يكون أمن وسلامة جميع الضحايا هو محور اهتمامنا الأول والأساسي، هذه رسالة لكل الأطراف، نحن لسنا الجناة ولسنا خائفين، لكننا قد اتخذنا قرار الصمت المؤقت لكي نعطي السلطات الوقت الكافي لإتمام كافة إجراءات التحريات بشكل قانوني وفعال، مع الحفاظ على أمن وسلامة المجني عليهن في تلك القضية".

Advertisements

وأضافت: "القضية المعقدة، وأسباب نعلمها جميعًا.. المعركة لم تنتهي بعد.. ونحن لم ولن نشهر بأي أسماء أو أمور لم يشهر عنها مكتب النيابة العامة المصرية في بيان عام، لأننا نعلم خطورة الموضوع.. هناك كم من الضرر الذي من الممكن أن يصيب المجني عليهن".

واختتمت: "نحن على علم ويقين أن العدالة والضمير في مجتمعنا لم يموتا بعد، وأن حق المجني عليهن سيرجع ولو بعد حين".

رانيا يوسف تفضح المتحرشين عبر "إنستجرام"

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد قررت أن تتحدث عن المتحرشين، وأن تقدم بلاغات ضدهم.

وبدأت "رانيا" بنشر وقائع التحرش الذي تتعرض له عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث فضحت المتحرشين بها، كما كتبت ما تتعرض له يومًا، وفي النهاية نشرت صورهم كي يكونوا معروفين لأهلهم وذويهم كوسيلة لمنع هذا السلوك المنحرف.

وبدأت نجمات أخرى في القيام بنفس الفعل، فقد نشرت الممثلة بسنت شوقي، عبر خاصية "ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورًا تفضح من خلالها متحرشين بها.