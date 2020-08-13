يوتيوبر ومخرجة مسرح.. 6 معلومات عن مي عبدالرحمن بعد إصابتها بجلطة في الرئة

علاقات و مجتمع

"ناس كتير بتسأل على حالة مي..ادعولها ربنا يشفيها ويعدي الابتلاء ده على خير".. منشور نشره حساب اليوتيوبر مي عبدالرحمن، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلنين خلاله إصابتها بجلطة في الرئة.

وتابع حساب اليوتيوبر موضحًا تفاصيل حالتها الصحية، "الأشعة الجديدة بينت إنها عندها (جلطات على الرئة) وده اللي مسبب لها ضيق تنفس، وحالتها الصحية مش مستقرة نهائي.. كثفوا الدعاء ليها".

يُقدم "هُن" أبرز المعلومات عن اليوتيوبر مي عبدالرحمن، خلال السطور التالية:

- مي عبدالرحمن، ممثلة مسرح ومخرجة عروض مسرحية.

- واحدة من أشهر اليوتيوبر على مواقع التواصل الاجتماعي، تُقدم فيديوهات كوميدية بمشاركة اليوتيوبر شمبر.

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- ربط المتابعين ارتباط مي وشمبر بعلاقة عاطفية نتيجة لمرافقتهما بعضهما خلال الفيديوهات، التي كانت حسمت الجدل حول هذة القصة، قائلةً: "أنا وشمبر مش مرتبطين ولا مخطوبين ولا متجوزين.. احنا أصدقاء جمعنا التمثيل والفيديوهات وبقينا مي وشمبر".

- تلقت عروض مهمة في مشوارها الفني، التي كانت تشترط خلعها للحجاب، ولكنها كانت ترفضها والثبات على موقفها، "مي رافضة تقلعه وضيعت فرصة كانت هاتنقلها نقلة تانية وناس كتير هتعرفها".

- يبلغ عدد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي ما يقرب من 100 ألف متابع.

- نشر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، أمس الأربعاء، خبر تعرضها لجلطة في الرئة، وعدم استقرار حالتها الصحية، مطالبين متابعيها بالدعاء.