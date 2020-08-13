كورونا في الأجنحة.. استشاري تغذية توضح طرق التخلص من فيروسات الدجاج

صحة

أعلنت السلطات الصينية اكتشاف فيروس كورونا داخل مجموعة من أجنحة الدجاج المجمدة المستوردة من البرازيل، في منطقة شنتشن الصينية، وفي سياق ذلك أوضحت ولاء أبو حجاج، استشارى التغذية العلاجية، ضرورة القيام ببعض الأشياء لضمان سلامة الدجاج من الفيروسات قبل تناوله، منها ما ذكرته أثناء حديثها لـ"هُن".

التخلص من أجنحة الدجاج

يجب التخلص من الأجنحة لاحتوائها على العديد من الفيروسات والميكروبات، كما أنها مخزن الدهون الضارة.

الابتعاد عن تجميد الدجاج

يجب الحرص على الابتعاد عن تجميد الدجاج فترة طويلة، وعند طهيها يجب تفكيكها.

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التوابل

من التوابل التي يجب الحفاظ على تواجدها عند طهى الدجاج، الحبهان.

تنظيف الدجاج

الحرص على تنظيف الدجاج خل وملح والليمون.

غلي الدجاج

يُوضع في ماء غلي الدجاج بصل، وسمنة وملح وشطة والكاري، وورق اللورا، ويجب الحرص على إزالة سطح مياه سلق الدجاج.

ونصحت استشاري التغذية العلاجية بتناول صدر الدجاجة، لأنها من أكثر القطع الصحية بها.