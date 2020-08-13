شاركت دينا الشربيني وياسمين صبري.. معلومات عن شيري مجدي الباحثة عن عمل

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو ظهرت خلاله الفنانة الشابة شيري مجدي، باكية، تبحث عن فرصة عمل بعد تعرضها لضائقة قبل 4 أشهر، وعقب تداوله، قررت حذفه من حسابها على "فيس بوك".

ومن خلال الفيديو، تحدثت "شيري" عن تفكيرها في الانتحار بسبب عدم توافر فرصة عمل: "أنا مش طالبة من حد حاجة غير اللي شايف إني شاطرة يخليني اشتغل.. وماكنتش عايزة أخد طريق شمال لأني مش هعرف.. أنا كنت بفكر في الانتحار، لكن خايفة مش عايزة أموت كده.. مش قدامي أي حلول".

وشيري مجدي فنانة شابة شاركت في عدد من الأعمال الفنية كان آخرها في رمضان 2020، ويعرض "هن" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الفنانة الشابة:

- شاركت "شيري" في عدد من الأعمال كان أولها في العام 2011 من خلال مشاركتها في فيلم "أمن دولت" مع الفنان حمادة هلال، ومن ثم انتقلت في عدد من الأعمال الأخرى منها مسلسل "مليكة" مع الفنانة دينا الشربيني، ومسلسل "بين السرايات".

- كانت آخر أعمال شاركت في رمضان 2020 من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع الفنانة ياسمين صبري، ومسلسل "رجالة البيت" مع أكرم حسني وأحمد فهمي.

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- تمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها تطبيق "إنستجرام" الذي يتابعها من خلاله أكثر من 23 ألف.

- تؤمن بمقولة: "الحياة مثل الرحلة استمتع بها على أي حال"، إذ تضعها في الخانة التعريفية عبر حساباتها على "فيس بوك" و"إنستجرام".

- شاركت في تطبيق "تيك توك" بمقاطع فيديو شاركت بها متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام".

- خضعت لعدد من جلسات التصوير كان منها سيشن تصوير "الجلابية البلدي".

- دعمت السياحة في مصر بهاشتاج "اتصور كأنك في أوروبا"، إذ نشرت صورها على "إنستجرام"، وهي في الأماكن الساحلية بمصر.