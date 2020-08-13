أول تعليق من زوجة أحمد فتحي على الهجوم عليها بسبب رمضان صبحي: "هبلغ عن اللي شتم"

علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، أثارتها نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، عقب تدوينها منشور غامض، بالتزامن مع تعاقد رمضان صبحي مع فريق بيراميدز.

وقررت "إسماعيل"، توضيح منشورها الغامض، قائلة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "في الآونة الأولى لم أتدخل لا من قريب ولا من بعيد فى الأمور الخاصة بأحمد فتحي ولا بالنادي الأهلي، ولم أصرح فى هذا الشأن، تقديرًا لقرار أحمد، وتقديرًا لجماهير الأهلي ولأنه ليس دوري".

وأضافت زوجة أحمد فتحي: "ما كتب أمس على صفحتي شيء شخصي في حياتي الشخصية، ولا يخص النادى الأهلي، كما فهم البعض، وتسبب في خلق حالة غير جيدة مع الجماهير، التي أكن لها كل تقدير واحترام، هذه صفحة شخصية تخص أموري الشخصية، وليس كرة القدم".

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وأردفت: "أنا أصلا بتكلم في حاجة تانية، ومش متابعة مين مضى ومين مشي، أنا مالي أصلا دي حاجة مقصودة، وأنا سعيدة بكم الشتايم دي حسنات من عند ربنا الحمد لله"، مختتمة حديثها: "وكمان سوء الظن ده أنا هأخد أجر عليه، لأن أنا مش كاتبة حاجة على حد، وحسبي والله ونعم الوكيل وعند الله تجمع الخصوم، وهبلغ عن أي حد شتم".

يأتي ذلك، عقب ساعات من كتابتها عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك": "كل الناس دي غلط وانتوا اللي صح جايز؟"، والتي حذفتها، عقب تعرضها لهجوم من محبي النادي الأهلي.

يذكر أن نادي بيراميدز يتفاوض على انتقال رمضان صبحي لاعب فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي، إليه مقابل 4.8 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 100 مليون جنيه مصري، يحصل عليها النادي الإنجليزي، وفقا لصحيفة Huddersfield Daily Examiner.