لايف ستايل

خضعت الفنانة نادية الجندي، لجلسة تصوير جديدة بدت من خلالها بإطلالة شبابية. ونشرت "الجندي" عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، جلسة التصوير التي جاءت من المصور محمود رؤوف. Advertisements وظهرت الفنانة نادية الجندي وهي في إحدى المدن الساحلية، وبدت بإطلالة شبابية، إذ ارتدت فستان صيفي قصير، ذو ألوان متعددة ومزودة برسم الورود. وتفاعل متابعي "الجندي" في التعليقات: "إيه القمر والجمال دا" "تجنني" "يا حلاوتك.. بونبوناية". يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي، مشاركتها في مسلسل "سكر زيادة"، الذي عرض في رمضان 2020، وشاركها النجمات سميحة أيوب، نبيلة عبيد، هالة فاخر.

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كانت هذه تفاصيل خبر نادية الجندي في فوتوسيشن شبابي بفستان قصير: "يا جمالك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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