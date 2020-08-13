عناصر غذائية هامة لوجبة الإفطار

هناك بعض العناصر الغذائية التي يجب أن تحتوي عليها وجبة الإفطار كي يتكون مفيدة ومغذية دون زيادة وزن مبالغ فيها، أو سعرات حرارية لا يمكن حرقها على مدار اليوم.

بحسب يوليا تشيخونينا، خبيرة التغذية الروسية، فإن أهم تلك العناصر الغذائية التي يجب أن تحتويها وجبة الفطار هي البروتين والنشويات.

Advertisements

ويجب أن تكون وجبة الفطور فيها أكثر من عنصر غذائي وليس واحد فقط كما هو شائع، وأوضحت يوليا أن الكربوهيدرات ضرورية كمصدر للطاقة في الصباح.

كما يجب أن تحتوي الوجبة على البروتينات التي يمكن الحصول عليها من البيض أو الجبن وغيرهما، لأن وجبة فطور من دون البروتينات، يزيد من احتمال عدم الحصول على حاجة الجسم اليومية منها خلال النهار.

وتقول يوليا "إذا لم يحصل الجسم على كمية البروتينات اللازمة في اليوم، فسوف يحصل على فائض من الدهون والكربوهيدرات، وليس هناك خيارات غيرها، وهذا له علاقة مباشرة بزيادة الوزن.