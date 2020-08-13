نشرة الموضة| درة ساحرة بإطلالتين.. وليلي علوي تعود لقصة شعرها التسعيناتى



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

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روجينا تتألق بالأحمر

ارتدت روجينا فستاناً طويلا، باللون الأحمر الداكن، بقصة one shoulder، مزينا بطبقات من التول المنفوش على إحدى الكتفين، بقصة ضيقة من الأعلى وتنورة واسعة منفوشة متعددة الطبقات من التول.

واختارت تصفيه الشعر المنسدل، مع ماكياجًا ناعماً بدرجات الألوان الترابية.

ياسمين صبري بألوان زاهية

ارتدت ياسمين بنطلون باللون الأصفر، مع بلورة من الساتان باللون الأزرق الداكن، واختارت تصفيه الشعر المنسدل، مع ماكياجًا ناعماً بدرجات الألوان النيود.

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رانيا يوسف بالأحمر

اعتمدت رانيا يوسف فستاناً طويلا على شكل عباءة، مزينة بطبعات من الورود عند منطقة الصدر، مع فاتحه ساق جريئة، واختارت تصفيه الشعر المنسدل على الجانبين، مع ماكياجًا قوياً.

ليلي علوي تعتمد تصفيفه شعرها الشبابية

ظهرت ليلي علوي بقصة الشعر التسعيناتى الشهيرة التي كانت تعتمدها من قبل، وارتدت قميص على شكل فستان باللون الأبيض، مع حقيبة كبيرة الحجم من القش.

درة بإطلالتين

تألقت درة بصيحة الفستان البليزر، باللون الفيروزي الميتاليك، مع ماكياجًا ناعماً بدرجات الكاشمير، واعتمدت تصفيفه الشعر الإنسيابي المنسدل على الجانبين.

أما في الإطلالة الثانية فاعتمدت فستاناً ميدي باللون الاوف وايت، بقصة one shoulder، مزينا بالطيات الرفيعة، واتسم بفتحة ساق جانبية، واختارت ماكياجًا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي مع أحمر شفاه باللون النيود اللامع.