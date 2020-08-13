محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعلن رئيس مركز "غامالي" الروسي القومي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ أن اللقاح الروسي سيحمي الروس من الفيروس التاجي لمدة عامين على اقل تقدير.
جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به الخميس 13 أغسطس لبرنامج "60 دقيقة" التابع لقناة "روسيا – 1" التلفزيونية، وفقا لروسيا اليوم.
وقال، غينسبورغ، مجيبا عن سؤال لماذ تتعرض اللقاحات الروسية التي قد تم تسجيل أحدها لنقد لاذع من قبل الزملاء الغربيين قال إن النقد له علاقة بالمنافسة.
وأعاد رئيس المركز إلى الأذهان أن المختبريْن الروسيين قد أعلنا عن إمكانية وضع اللقاحات وهما مركز "غامالي" ومركز "فيكتور" للفيروسات والتكنولوجيات المجهرية. وقال إن هناك اخصائيين جيدين قادرون على وضع اللقاح الجيد.
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 11 أغسطس أن اللقاح الذي وضعه الخبراء في مركز "غامالي" قد تم تسجيله رسميا وإنه يعد جاهزا للاستخدام.
يذكر أن رئيسي الفلبين وصربيا قد أعربا عن رغبتهما لاختبار اللقاح الروسي على نفسيهما.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. الكشف عن مدة حماية اللقاح الروسي من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.