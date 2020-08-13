في الموجة الحارة.. إليك أسباب وأعراض وعلاج "حمو النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

"حمو النيل"، من المشاكل الجلدية التي قد يعاني منها الكبار والصغار، في فصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.

ولهذا نستعرض لكم أسباب وأعراض وعلاج حمو النيل، وفقا للدكتورة وفاء علم الدين استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، في تصريحها لنا.

الأسباب:

- ترجع إلى ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وقلة تناول المياه، ما يؤدي إلى انسداد في قنوات الغدد العرقية، ومن ثمّ حدوث البكتيريا والالتهابات.

الأعراض:

- يظهر "حمو النيل" على هيئة حبوب حمراء على شكل رأس الدبوس ويصاحبها حكة، ومن أكثر الأماكن التي يتواجد بها في الجسم في الرقبة وتحت الإبطين والوجه، خاصة في الأطفال الصغار.

العلاج:

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- استخدام الكريمات المضادة للحكة.

- استخدام كريمات ملطفة للجلد.

- لا بد من ارتداء الملابس الخفيفة الفضفاضة.

- الحرص على ارتداء المواد القطنية ذات الألوان الفاتحة.

- الحرص على الاستحمام يوميا، لمنع حدوث الالتهابات.

- تجنب الجلوس والوقوف في المناطق ذات درجة الحرارة المرتفعة.

وأكدت استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، أنه لا يوجد أي دليل علمي حتى الآن على أن مياه البحر تساعد في القضاء على "حمو النيل".