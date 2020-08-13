4 تفسيرات علمية.. سر شعورك بالغيرة على من تحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

يشعر الرجال والنساء في كل مكان بالعالم، بالغيرة لأسباب مختلفة، ولكن هل هناك تفسير علمي لذلك، هذا ما يكشفه موقع " brightside".

تطور الحياة

من حيث التطور، من المهم ألا نعيش حياتنا الخاصة فحسب، بل علينا أن نطور من أنفسنا في العمل، وفقًا للبحث، يحرص معظم الرجال على ترك مهمة تربية الأبناء للأمهات، في حين الأمهات اللواتي يعملن، يبحثن عن من يعتني بأطفالهن.

من هنا يحدث الصراع، حيث يسعى الرجال في الوقت الذي يقضونه مع أطفالهم على التأثير بهم ونقل صفاتهم إليهم، بينما السيدات اللاتي يعملن يشعرن بالغيرة من هذه الأمور، في ظل عدم قضاء وقت كبير مع أطفالهن وبالتالي قد يتأثر أطفالهن بالأب أكثر، وهذا الأمر يفسر الاختلافات في ما يجعلنا نشعر بالغيرة.

الارتباط بالأم

يريد الآباء دائما أن يشعروا أن أولادهم أقرب إليهم من الأم، خاصة في المراحل الأولى من أعمارهم، والتي تشهد ارتباطهم أكثر بأمهاتهم، ومن هنا تأتي غيرة الرجال من زوجاتهم.

تريد المرأة أن تفعل الأفضل لأطفالها

Advertisements

بالنسبة للنساء، فإن سبب الغيرة عكس الرجال تماما، فهن يرغبن في تكوين علاقة قوية مع شريك حياتهن لتربية الأطفال بشكل صحيح، لذلك يشعرن بالحزن عندما يرون غيرة أزواجهن من قوة علاقة الأطفال بالأمهات ولو بشكل طفيف عن علاقتهم بالأباء، لأن ذلك قد يتسبب في خسارة مساعدة الشريك على التربية السوية للأطفال.

الغيرة تعتمد على العلاقة أيضًا

تشير دراسة جديدة إلى أن الغيرة تعتمد أيضا على العلاقة بين الرجل وزوجته.

وتحدث الباحثون عن نوعين من العلاقة، الأزواج المستقلون عن بعضهم، والمرتبطون بشدة، ودرسوا علاقتهم بالغيرة.

الأزواج من النوع الأول يقدرون استقلاليتهم في الحياة أكثر من أي شيء آخر، ويبتعدون عن العلاقات العميقة مع أطفالهم، يشعر الزوج هنا بغيرة خاصة في ظل تأثر الطفل أكثر بشخصية الأم.

على النقيض من ذلك، يشعر الأزواج المرتبطون بشدة براحة شديدة في العلاقة ويتمتعون بالاعتماد المتبادل على تربية الأطفال بشكل صحيح، الغيرة هنا قد لا تحدث بسبب الدور المتبادل في تربية الأطفال.

الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في هذا البحث هو أن الرجال تبين أنهم أكثر غيرة من النساء.