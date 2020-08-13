صيحات مكياج جريئة من النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 أغسطس 2020 04:41 مساءً - هل ترغبين في إطلالة ساحرة كالنجمات؟ إذاً لا تترددي في اعتماد صيحات مكياج جريئة وعصرية استوحيناها من صور النجمات العربيات عبر موقع إنستقرام، اللواتي نشرنها مؤخراً، ولاقت تفاعلاً كبيراً من قبل متابعيهن.



شيلاء سبت

شيلاء سبت



لا تتوانى النجمة شيلاء سبت، عن اعتماد أجدد صيحات المكياج وأكثرها جرأة، والتي تمنحها فائضاً من الأنوثة، وتبرز ملامحها بطريقة جذابة ولافتة. وقد اعتمدت في إحدى صورها التي نشرتها مؤخراً عبر إنستقرام مكياج عيون غرافيكي بتدرجات اللون الأزرق، الفاتحة والداكنة، الى جانب الروج النيود المات والبلاش الزهري.

تابعي المزيد: زيت الزيتون لتكثيف الحواجب..ستعجبك النتائج



سيرين عبد النور

سيرين عبد النور



تلاقي ظلال العيون الملونة، لا سيما الجريئة منها، رواجاً كبيراً بين النجمات، في مقدمتهن النجمة سيرين عبد النور، التي ظهرت في إحد صورها عبر إنستقرام، بمكياج برغندي جريء، إنما مفعم بالأنوثة والجمال. وقد ارتكز على ظلال العيون باللون البرغندي اللامع، والرموش الطويلة جداً، وأحمر الشفاه البرغندي المات.



شمس

شمس



من المعروف عن النجمة شمس جرأة إطلالاتها، وعدم ترددها في اعتماد أكثر صيحات المكياج جرأة، من بينها مكياج عيون القطة الأسود الجريء، الذي يجعل العين تبدو أكبر وأوسع، مع لمسة فضية لامعة عند مدمع، الى جانب أحمر الشفاه الزهري اللامع، والبلاش الوردي على طول منطقة الخدين.

Advertisements



هيفاء وهبي

هيفاء وهبي



يعد مكياج العيون الأسود بلمسة ملونة من أكثر صيحات الموضة رواجاً في الوقت الحالي، وقد اعتمدته النجمة هيفاء وهبي في إحدى صورها التي نشرتها عبر إنستقرام، حيث استخدمت مكياج العيون الأسود الذي يظلل كامل العين، والذي يأتي مسحوباً الى خارج العين، مع لمسة مميزة باللون الأزرق اللامع عند مدمع العين.



سينتيا صاموئيل

سينتيا صاموئيل



يأخذ اللون الأزرق حيزاً كبيراً ضمن صيحات الموضة في الوقت الراهن، وتعتمده نجمات كثيرات بأسلوب عصري جريء، من بينهن النجمة سينتيا صاموئيل، والذي ارتكز على ظلال العيون الغرافيكية على كامل الجفن العلوي، وبأسلوب مجنح، مع لمسة لامعة بلون فاتح عند مدمع العين.



ستيفاني صليبا

ستيفاني صليبا



إذا كنت ترغبين في إطلالة فخمة، اعتمدي أحد أساليب المكياج العصرية الفخمة بأسلوب النجمة ستيفاني صليبا، بحيث يكون مرتكزاً على ظلال العيون الذهبية المتوهجة على الجفون السفلية والذهبية، الى جانب أحمر الشفاه باللون القرميدي الجذاب.

تابعي المزيد: أفضل أنواع الرموش لعام 2020..تعرفي إليها