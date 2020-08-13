ماسكات وحيل لتنظيف الرؤوس السوداء في الأنف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 أغسطس 2020 04:41 مساءً - الرؤوس السوداء المزعجة عادة ما تتركز بمنطقة الأنف، وتبدو مزعجة كثيرًا في بشرة الصبيّة، لأنها تجعل الوجه يبدو شاحبًا ومرهقًا، كما أنّ إزالتها تبدو من الأمور المرهقة لدى الفتيات.



لهذا إليكِ بعض ماسكات تقشير لتنظيف الرؤوس السوداء بالأنف، سوف تساعدكِ على التخلص من هذه البثور المزعجة.



ماسك زيت الزيتون والملح

ماسك زيت الزيتون والملح



- نصف ملعقة صغيرة من ملح البحر

- قطرات زيت زيتون



عرّضي بشرتكِ للبخار لمدة 5 دقائق.

اخلطي زيت الزيتون مع الملح، وضعيه على الأنف، مع الفرك بلطف.

اُتركيه على الأنف لمدة 5 دقائق.

اُشطفي وجهكِ بالماء الدافىء.

جففي المنطقة بمنشفة، ولكن بطريقة عكسية من الأسفل لأعلى لأفضل تنظيف للبشرة.

مرري قطعة ثلج على بشرتكِ.



حيلة معجون الأسنان

حيلة معجون الأسنان



- كمية صغيرة من معجون الأسنان.

- فرشاة أسنان ناعمة



عرّضي بشرتكِ للبخار لمدة 5 دقائق.

ضعي معجون الأسنان على الأنف، وابدئي بتفريش الفرشاة الجديدة على الجلد ولكن بلطف.

اتركي المعجون لمدة 3 دقائق، مع تغميض العينين حتى لا تلتهب من قوة ورائحة معجون الأسنان.

اشطفي أنفكِ بالماء، وجففيها بالطريقة السابقة نفسها.

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بيكربونات الصوديوم والماء

بيكربونات الصوديوم والماء



- ملعقة صغيرة بيكربونات صوديم

- قطرات ماء فاترة



اخلطي المكونات مع بعضها وضعيها على منطقة الأنف مع الفرك.

اتركي الخليط لدقائق عدة، ثم اشطفي الأنف.

كرري الماسك مرة إلى مرتين أسبوعيًّا.

لاتنسي ترطيب الأنف بماء الورد أو الثلج بعد الماسك.

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