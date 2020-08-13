اختاري التوكسيدو البيضاء حسب شكل جسمك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 أغسطس 2020 04:41 مساءً - تتمتّع بدلة التوكسيدو بخطوط حادة نوعاً وتضفي نفحة ذكورية على إطلالتك ما يساهم في منحك طلة شديدة التميز. لكن عليك الحذر إذ أن اللون الأبيض يشف عما أسفله عادة خاصة إذا كانت الخامة رقيقة لذلك يجب أن تنتبهي إلى الملابس الداخلية أسفلها لأنك لا تريدينها أن تظهر للحفاظ على طلة مرتبة وأنيقة. وإذا كنت ترغبين بطلة تمزج بين حدة خطوط قصة التوكسيدو وبين نعومة الخطوط البوهيمية يمكنك أن تفعلي ذلك بالمزج بين عدة خامات مختلفة.

لكن القاعدة الأهم، هي التأكد من أن قصة البدلة متناسقة مع شكل جسمك!



Banana Shape Body

Banana Shape Body



إذا كان جسمك كالموز فهذا يعني أنك نحيلة وتتمتعين بجسم رياضي كما أن خصرك غير محدد المعالم. بل إن عرض الخصر يماثل عرض وركيك وكتفيك. هذا يعني إنك بحاجة إلى اختيار قصات توحي بوجود انحناءات في جسمك وتضفي عليه الأنوثة المطلوبة.

- اختاري جاكيت بلايزر طويلة بشرط أن ترتديها مفتوحة من دون إقفال أزرارها

- ابحثي عن جاكيت بقصة خصر محددة على أن تكون حافتها مزمومة تعطيك شكل الوركين

- البنطلون اختاريه بقصة تشبه قصة الشراويل بمعنى أنه واسع قليلا في الأعلى ويضيق تدريجيا في الأسفل. أو أن يكون فيه جيوب كبيرة.

- يمكنك أن تختاري البنطلون بقصة خصر عالية أو منخفضة

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Apple Body Shape

Apple Body Shape



إذا كان جسمك يشبه التفاحة فهذا يعني أنك تتمعين بكتفين عريضين وصدر عريض أعرض من بقية أجزاء الجسم. ولهذا السبب أنت بحاجة إلى تخفيف عرض الصدر والكتفين لتوازني طلتك وتجعليها أكثر تناسقاً.

- اختاري جاكيت بلايزر تصل إلى الوركين لتعززي انحناءهما

- تجنبي جاكيت البلايزر التي تحتوي على صفين من الأزرار لأنها تزيد من عرض صدرك

- ثنيات الياقات كبيرة الحجم مع فتحة على شكل V تناسب كثيراً صاحبات الصدر الكبير والكتفين العريضين

- البنطلون يمكن أن يكون بقصة واسعة لتضفي بعض العرض على الجزء الأسفل من جسمك

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Hourglass Shape Body

Hourglass Shape Body



إذا كنت تتمتعين بجسم يشبه الساعة الرملية فهذا يعني أن مقاساتك متناسقة وأنك تتمتعين بخصر نحيل. لذلك ستحتاجين إلى بدلة تعزز شكل جسمك وتظهر أنوثته كما يجب.

- اختاري بنطلون عالي الخصر

- يمكنك أن تختاري بنطلون بقصة مستقيمة أو قصة ضيقة أو حتى قصة واسعة

- ابحثي دائما عن جاكيت بقصة خصر محددة أو حزام يربط عند الخصر

- بفضل شكل جسمك المتناسق يمكنك أن تختاري جاكيت قصيرة أو طويلة لا فرق.

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Pear Shape Body

Pear Shape Body



المرأة التي تتمتع بجسم الإجاصة تتميز بكتفين ضيقين ووركين عريضين ومؤخرة كبيرة لكنها في الوقت نفسه تتمتع بخصر نحيل. ومن أجل طلة متناسقة تحتاجين أن تخففي من عرض الوركين وتزيدي من عرض الكتفين.

- ابحثي عن جاكيتات قصيرة تقف عند الوركين بشرط أن تكون ضخمة الحجم.

- البنطلون يجب أن يكون عالي الخصر بقصة ساقين واسعة

-البنطلون يجب أن يكون خالياً من الجيوب كي لا يزيد من عرض وركيك

- يمكنك اختيار جاكيت بلايزر بلبادات كتفين عريضة أو بجيوب عند الصدر.

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Accessorize it!

Accessorize it



- اختاري تسريحة منسدلة أو تسريحة شينيون غير مشدودة كثيرا وزيّنيها ببعض إكسسوارات الشعر الأنيقة

- ابحثي عن أقراط كبيرة الحجم أو متدلية كالثريا بشرط أن تناسب شكل وجهك وأن يتكامل طولها مع طول رقبتك.

- لا تنسي مجموعة من الخواتم كبيرة الحجم لتزيين يديك

- حذاء عالي الكعب يكمل الطلة بكل أناقة

- يمكنك إذا رغبت أن ترتدي طرحة فوق طلة البدلة التوكسيدو لإطلالة لن تنسى

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