الأقراط الملونة لإطلالات مفعمة بالحيوية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 أغسطس 2020 04:41 مساءً - تعتبر الأقراط الملوّنة أحدث صيحات موضة الإكسسوارات التي تبحث عنها كل سيدة تسعى إلى لفت الأنظار نحو إطلالتها المنعشة؛ حيث تستعدّ الفتيات لشراء الملابس والإكسسوارات التي تليق بها، وتعتمد في الكثير من اختياراتها على الألوان الفاتحة، فتهتم بشكل كبير بإكسسوارتها خاصة إذا كانت غير محجبة، فتقضي وقتًا طويلًا في شراء الأقراط المتنوعة مختلفة الأشكال؛ كي تتناسب مع ملابسها وتسريحة شعرها التي تبرز جمال الإكسسوارات.

بما أن موضة 2020 جاءت مختلفة ومميزة، فانتشرت الأقراط الملوّنة بقوة؛ لتتصدّر آخر صيحات الموضة بأشكالها وألوانها المختلفة، لتليق مع الكثير من أشكال الملابس سواء في العمل أو في الخروج والسهرات.



الأحجار الملوّنة تزيد حيويّة المجوهرات

أقراط ملونة من إيترو Etro



بعض الأقراط الملوّنة جاءت بتصاميم تعكس أكثر الصيحات جنونًا في هذا العالم الواسع والكبير حيث أنها تنتمي للطابع البوهيمي. فالإكسسوارات البوهيمية تعتمد على مساحة من الحرية في التصميم تحمل قيمًا جمالية كبيرة، وهي تعتمد أيضًا على التفنن في اختيار الألوان أو تُترك بلون موحّد، كما تدخل فيها الكثير من الخامات كالمعدن، الجلد، القماش أو جميعها معًا.

بالإمكان ارتداء هذا النوع من الأقراط في المناسبات العائلية، مع الأصدقاء وفي الحفلات، أما في العمل فبالإمكان تخصيص مجموعة من الأقراط ذات الألوان الغامقة لارتدائها كالأسود على سبيل المثال أو الأبيض...

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أقراط لمختلف الإطلالات

أقراط من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta



من الممكن لكل فتاة وسيدة أن تعتمد الأقراط مع مختلف الإطلالات الكاجوال والرسمية أيضًا، حيث لها أن تختار منها على سبيل المثال الموديلات الملوّنة وتنسقيها مع تيشيرت باللون الأبيض وسروال جينز لتحصل على لوك شبابي وعصري، أو أن تختار منها المصنوعة من المعدن وتنسقيها مع فستان السهرة؛ لتحصل على إطلالة رسمية غاية في الأناقة ولافتة.

لكل من ترغب في التجديد من طلّتها التقليدية، ما عليها فعله هو اختيار أقراط مزيّنة باللون المفضّل لديها، والقيام بعمل تسريحة شعر بسيطة، وستلاحظ كيف يصبح اللوك الخاص بها مختلفًا بقطعة بسيطة.

من المهم جدًا الابتعاد عن القطع الكلاسيكية واختيار طرق تنسيق أقراط ملونة بتفاصيلها المتنوّعة حتى تناسب كل المناسبات، فما المانع من اعتماد القرط الواحد، فهو أسلوب شبابي أنيق سيدعم إطلالة الفتاة الكاجوال وحتى إطلالات السهرة إذا تمّ تنسيقه بالشكل الصحيح.

من الألوان البارزة لهذا الصيف نذكر الأحمر والأزرق الزاهي للمسة جذّابة ولافتة للأنظار، بالإضافة إلى الأبيض لإطلالة مفعمة بالحياة وعصرية.

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