موديلات أساور مصنوعة من الذهب الوردي وألماس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 أغسطس 2020 04:41 مساءً - تبحث كل سيدةي عن اطلالات جذابة ومفعمة بالأنوثة في سهراتها ومناسباتها الفاخرة ومجوهرات مصنوعة من الذهب تجعلها مميزة.

شاهدي أجمل موديلات أساور وردي من توقيع أشهر ماركات المجوهرات، واختاري منها لإطلالاتك الراقية.

تابعي المزيد:أساور ذهب وردي لإطلالات جذابة وعصرية







أساور بوشيرون Boucheron



BOUCHERON







قدمت ماركة بوشيرون Boucheron العديد من موديلات اساور ذهب وردي تتسم بالفخامة والعصرية، كما قدمت الماركة سواء يجمع بين الذهب الأبيض والذهب الوردي في تناغم يأسر القلوب.





أساور كارتييه Cartier





برزت العديد من تصاميم الأساور التي تجمع بين الفخامة والبساطة من ماركة كارتييه Cartier، والمصنوعة من الذهب الوردي، مثل سوار كارتييه المفتوح، والسوار المرصع بالألماس.

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أساور شوميه Chaumet





Chaumet



أبدعت دار شوميه Chaumet أساور جذابة تليق بالعروس، حيث أنها مصنوعة من الذهب الوردي ومرصعة بالألماس، مثل الأساور بتصميم العقدة والسوار المستوحى من تصميم التاج.







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أساور شوبارد Chopard

تتسم أساور شوبارد Chopard بالرومانسية والنعومة، حيث قدمت الماركة اساور القلوب التي ترمز للحب والعاطفة، بالإضافة إلى الأساور بالتصميم الدائري، وزاد سحرها بفصوص الألماس.









أساور دي بيرز De Beers



De Beers





قدمت ماركة دي بيرز De Beers اساور ذهب وردي فخمة ومرصعة بفصوص الألماس البرّاقة، سواء السوار الرفيع أو السوار الذي يجمع بين طبقتين تتوسطها فصوص الألماس.







أساور بياجيه Paget



من ماركة بياجيه Piaget، اخترنا لكِ الأساور الذهب الوردي بالتصاميم المفتوحة من الأمام، وتزينت الأساور بلمسات الألماس البسيطة لتضيف لمسة فاخرة للتصاميم.



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