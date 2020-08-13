فيديو.. القصة الكاملة لأزمة الفنانة الشابة شيري مجدي: مفيش شغل وكنت هنتحر

علاقات و مجتمع

عبر مقطع فيديو نشرته الفنانة الشابة شيري مجدي، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، طالبت من خلاله المساعدة في البحث عن وظيفة مناسبة، إذ أنها في ضيقة ولا تعمل منذ 4 أشهر.

وظهرت "شيري" وهي تبكي في الفيديو قائلة: "بقالي أربع أشهر في ضيقة كبيرة.. ومفيش شغل وكل اللي كلمتهم يساعدوني محدش ساعدني.. أنا يتيمة الأب والأم.. وعايشة لوحدي ومعنديش حد في حياتي يقف جنبي".

ولكن تداول مقطع الفيديو بين الرواد عرضها للهجوم، لتقرر حذفه، وتدافع عنها صديقتها الفنانة منة جلال، التي كانت أيضًا نشرت مقطع الفيديو عبر حسابها على فيسبوك: "احترامًَا لمشاعر شيري والناس اللي بدأت تشير إنها يتيمة الأب والأم وبدور على شغل هي مكنتش بتشحت هي ممثلة ومعندهاش حاجة تانية تعملها غير إنها تمثل ولقت الدنيا بتقفل في وشها يعني الناس بدل ما يدوها طاقة إيجابية تعبوها أكتر أنا شيلت الفيديو عشان اللي شمتو وقالوا إنها بتشحت عيب والله".

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وكانت "شيري" ظهرت من خلال الفيديو أيضا قائلة: "أنا مش طالبة من حد حاجة غير اللي شايف إني شاطرة يخليني اشتغل.. ومكنتش عايزة أخد طريق (...) لأني مش هعرف.. أنا كنت بفكر في الانتحار لكن خايفة مش عايزة أموت كده.. مش قدامي أي حلول.. عمري ما أذيت حد.. ويا ريت اللي يساعدني من غير ما يحسسني إني قليلة".

وعقب حذف "شيري" للفيديو قالت: "متشكرة جدًا جدًا لكل الناس اللي اتصلت واللي بيكلموني واللي بيساعدوني.. وآسفة لعدم ردي آسفة على الفيديو لأن كلنا لينا لحظة ضعف الطاقة بتخلص.. أنا شيلت الفيديو ومن فضلكوا أي حد نزل الفيديو عنده يشيله الموضوع كان خاص مكنتش حابة أنه ينتشر كدا.. ومتشكرة جدًا جدًا لمحبتكم ودعمكم ليا.. ربنا يدبر أمورنا جميعًا".