بعد أيام من زفافها على محمد عساف.. ريم عودة توجه رسالة غامضة وتغلق التعليقات

علاقات و مجتمع

قبل أيام وفي تكتم وسرية تامة، احتفل نجم برنامج أرب آيدول، الفنان الفلسطيني محمد عساف، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى ريم عودة، بعيدًا عن الأضواء.

وشاركت العروس منشورًا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة لها وأغلقت خاصية التعليقات.

وأرفقت العروس تعليقًا على الصورة التي شاركتها، معربةً عن إنزعاجها ممن لا يريدون لها السعادة، موجهة رسالة لهم، قائلةً: "ليش ما تحبولي الخير، الكل يسوي حسابات باسمي، شوف ستوري إذ مش مصدقين، كافي".

ريم عودة تعلق على خبر زواجها من محمد عساف

"واسعدني معه وبقربه في الدنيا وفي جنة السرور واهدنا يا الله لما فيه الخير والصلاح"..هكذا علقت ريم عودة، صاحبة الجنسية الفلسطينية والدنماركية، على خبر زواجها من نجم آرب أيدول، الفنان الفلسطيني محمد عساف عبر خاصية "ستوري"، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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شاركت العروس عددًا من مقاطع الفيديو المصورة من حفل زفافها على الفنان الشاب، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله: "بقيت مراته، الحمد لله رب العالمين".

إعلان خبر زواج محمد عساف

وكان المنتج قاسم النجار صديق محمد عساف، أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر زواج الأخير: "وأخيرا خبر حلو بالـ 2020، أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه، بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة".

ورغم تكتم الفنان على خبر زواجه، إلا أن هناك عدد من مقاطع الفيديو المصورة جرى تسريبها من حفل الزفاف الذي قيل إنه أقيم بدبي، وتناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم.

وبحسب مواقع محلية فلسطينية، فإن والدي محمد عساف سافرا من فلسطين إلى دبي في زيارة إلى ابنهما ثم جاءت أزمة كورونا التي منعت عودتهما إلى فلسطين، فاستغل المغني الشاب تواجدهما وأقام حفل الزفاف الذي اقتصر على عدد من أفراد العائلتين والمقربين من العروسين فقط.