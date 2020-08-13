أصيب بها الانفلونسر خالد جاد.. كل ما تريد معرفته عن جلطة الذراع

صحة

أصيب الانفلونسر خالد جاد بجلطة في الذراع بألمانيا، وذلك عقب أيام قليلة من إصابة الانفلونسرز مي ماهر ومي عبد الرحمن بجلطات الرئة، وإصابة مصطفى حفناوي بجلطة في الدماغ أدت لوفاته، وأحدثت تلك الوفاة ضجة كبيرة.

ويمكن أن تتكون جلطات الدم في الأوردة في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك تلك الموجودة في الذراع، يمكن أن تكون هذه الجلطات خطيرة إذا خرجت وانتقلت إلى أجزاء أخرى من الجسم، لذا فإن العلاج السريع ضروري بحسب موقع "مديكال نيوز توداي".

يشكل الجسم جلطات دموية استجابة لجرح أو خدش أو إصابة. إذا أصيب الشخص بجرح مفتوح، فإن الصفائح الدموية الموجودة في الدم تشكل سدادة لوقف النزيف، عندما يحدث هذا في موقع الجرح، فهو مفيد ومع ذلك، عندما تحدث جلطة في الأوردة، يمكن أن تكون ضارة.

ما هي جلطة الذراع؟

الجلطة الدموية هي عبارة عن تكتل نصف صلب من الدم يتكون عادة لوقف نزيف الجرح، في بعض الأحيان قد تتشكل جلطة دموية داخل الوريد.

ويصف الأطباء الجلطات الدموية ويحددونها وفقًا لمكان تشكلها في الجسم، هناك عدة أنواع من الجلطات:

التهاب الوريد الخثاري السطحي، وهي جلطة تتشكل في الوريد بالقرب من سطح الجلد.

تجلط الأوردة العميقة (DVT) وهي جلطة تتشكل في وريد عميق داخل الجسم.

الصمة وهي جلطة تنتقل من جزء من الجسم إلى جزء آخر.

الجلطات التي تتشكل في الأوردة العميقة في الذراعين هي شكل من أشكال الإصابة بجلطات الأوردة العميقة.

ووفقا لمراجعة واحدة من الدراسات، يحدث حوالي 4% إلى 10% من إجمالي الإصابة بجلطات الأوردة العميقة في الذراعين.

كما تؤثر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة على واحد من كل 1000 شخص سنويًا، تحدث غالبية الحالات في ساقي الشخص.

أعراض جلطة الذراع

لن يعاني العديد من الأشخاص من أي أعراض عند تشكل الإصابة بجلطات الأوردة العميقة في ذراعهم. وفي حالات أخرى، قد تتطور الأعراض ببطء.

عند حدوثها، قد تشمل أعراض جلطة دموية في الذراع ما يلي:

الجلد دافئ الملمس.

ألم يشبه التشنج.

تورم في الذراع حيث توجد الجلطة.

صبغة حمراء أو زرقاء على الجلد.

في حالة حدوث هذه الأعراض، يجب على الشخص التماس العناية الطبية الطارئة، يمكن أن تكون الإصابة بجلطات الأوردة العميقة في الذراعين خطيرة للغاية.

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خطورة تجلط الدم في الذراع

يمكن أن تكون بعض المضاعفات المحتملة لجلطة دموية في الذراع خطيرة.

أحد أكبر المخاطر هو أن الجلطة يمكن أن تنفصل وتنتقل إلى الرئتين، إذا حدث هذا، فإنه يسمى الانسداد الرئوي، يمكن أن يمنع تدفق الدم إلى جزء من الرئتين، ما يتسبب في موت تلك المنطقة من الأنسجة، ويمكن أن يكون الانسداد الرئوي مميتًا، لذلك من الضروري التعامل معه بجدية.

إذا كان الشخص يعاني من ألم في الصدر مع ضيق مفاجئ في التنفس، فقد يكون لديه انسداد رئوي.

وتسبب جلطة الرئة ما يلي:

ألم وتورم في الذراع.

ارتفاع ضغط الدم.

انسداد جزئي للوريد الأجوف العلوي.

متى ترى الطبيب؟

يجب على الشخص أن يطلب المساعدة الطبية الطارئة إذا عانى من أي أعراض جلطة في الذراعين أو انسداد رئوي.

يمكن للطبيب تشخيص تجلط الدم وتقديم العلاج المناسب للمساعدة في منع حدوث المزيد من المضاعفات.

أسباب جلطة الذراع

عندما تتشكل جلطة دموية في الذراع، يصنفها الأطباء على أنها إما أولية أو ثانوية، يبنون هذه التعيينات على سبب الجلطة.

الجلطات الأولية

الجلطات الأولية نادرة مقارنة بالجلطات الثانوية، أحد الأسباب المعروفة هو متلازمة باجيت شروتر، والتي تحدث عادةً بعد نشاط شاق يستخدم الذراع، مثل التجديف.

يمكن أن يتسبب نمو العضلات ونمو العظام وكسور العظام أيضًا في حدوث جلطات أولية، في بعض الأحيان، يكون سبب الجلطة الأولية غير معروف.

الجلطات الثانوية

تكون الجلطات الثانوية أكثر شيوعًا وتساهم في 80% من جميع حالات الإصابة بجلطات الأوردة العميقة.

وتحدث الجلطات الثانوية عندما يتسبب حدث ما في حدوث الجلطة.

وتتضمن بعض الأحداث التي يمكن أن يكون لها هذا التأثير ما يلي:

إدخال جهاز تنظيم ضربات القلب.

نمو ورم.

إدخال قسطرة وريدية.

عوامل تزيد من خطر الإصابة بجلطة في الذراع

التدخين.

أن يكون عمرك أكثر من 60 عامًا.

وجود تاريخ عائلي من جلطات الدم.

عدم القدرة على التحرك كثيرا.

البدانة.

داء السكري.

ضغط دم مرتفع.

استخدام حبوب منع الحمل.

علاج جلطة الذراع

وقف نمو الجلطة.

منع الجلطة من الانتقال إلى أجزاء أخرى من الجسم.

تخفيف الأعراض مثل الألم والتورم.

تتضمن الطرق النموذجية لعلاج الجلطة الدموية في الذراع ما يلي:

المساعدة في تقليل التورم والألم.

مميعات الدم.

ضغط متدرج لزيادة تدفق الدم من اليد إلى القلب.

وعندما لا تستجيب الجلطة لهذه العلاجات، قد يوصي الطبيب بإزالة الجلطة، يمكنهم إزالة الجلطة باستخدام إجراء جراحي بسيط أو حقن دواء لتفتيتها.

بمرور الوقت، قد يضطر الشخص إلى الاستمرار في استخدام مخففات الدم أو الضغط، يمكن أن يساعد القيام بذلك على منع تشكل جلطة أخرى في الذراع، كما سيوصي طبيب الشخص بفترة محددة من العلاج المستمر، والتي تستمر لعدة أشهر.