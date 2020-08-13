الامارات | "واتساب": رقم واحد سيشتغل في 4 أجهزة بنفس الوقت

شكرا لقرائتكم خبر عن "واتساب": رقم واحد سيشتغل في 4 أجهزة بنفس الوقت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهى مطورو ”واتساب”، أكثر التطبيقات المستخدمة للمراسلة في العالم، من تطوير تقنيات تسمح باستخدام حساب الرقم الواحد من عدة أجهزة في الوقت نفسه، ويمكن أن يصل عدد هذه الأجهزة إلى 4، وينتظر أن تظهر هذه الميزة في النسخة التجريبية القادمة للتطبيق.

وهو ما يعني، وفقا لموقع WABetaInfo ، أن مستخدم حساب “واتساب” سيكون بإمكانه استعمال حسابه الخاص على التطبيق من أكثر من هاتف، وليس من هاتف محمول وجهاز كمبيوتر فقط، وعند “تسجيل الدخول” من أحد هذه الأجهزة لن يضطر لتسجيل الخروج من الجهاز الآخر.

والأهم من ذلك هو أن إدخال هذه الميزة سيمكن مستخدمي “واتساب” من مزامنة دردشاتهم ما بين الهواتف والأجهزة التي تعمل بنظامي Android وiOS، ولن يقلقوا لمصير بياناتهم عند استبدال هاتفهم. وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مطوري “واتساب” يعملون أيضا على تطوير نسخة خاصة من تطبيقهم لحواسب iPad اللوحية أيضا، ومن المفترض أن يعلنوا عنها بعد الإعلان عن الميزات المذكورة سابقا.

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