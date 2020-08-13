بالفيديو.. هالة فؤاد: المرأة المصرية تصدرت المشهد في انتخابات مجلس الشيوخ

أخبار من الوطن نيوز

قالت الدكتورة هالة فؤاد الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن هناك دور كبير من الشباب في العملية الانتخابية "مجلس الشيوخ" سواء الشباب المنظم أمام اللجان وتوزيع الكمامات وتنظيم عملية الدخول والحفاظ على المسافات الآمنة بين المواطنين والشباب يرجع لهم الفضل في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الدكتورة هالة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الشباب المشاركين في العملية الانتخابية سواء الناخبين أو المرشحين فهذا يدل على الوعي الواضح لديهم بدورهم القيادي في المعادلة المصرية.

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وأكدت أن الدولة المصرية قادرة على الاستمرار وتنظيم انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في ظل الظروف التي نواجهها من فيروس كورونا، وأننا نثق في مؤسسات الدولة وظهر ذلك خلال الفترة الماضية ووجود تكامل واضح بين الوزارات والهيئة الوطنية التي فاق أدائها كل التوقعات وتعمل على مدار الـ24 ساعة ومستعدة لتلقي أي شكاوي بأي مشكلة في أي لجان وكانت دائما على استعداد في التعامل مع الشكاوي.

وتابعت، أن المرأة المصرية تصدرت المشهد في انتخابات مجلس الشيوخ وكانت نسبة الإقبال كبيرة من السيدات للإدلاء بأصواتهن في العملية الانتخابية، وكان الإقبال دائما في فترات الصباح الأولى وبعد انكسار درجة الحرارة، مشيدة بدور المرأة المصرية على تصدرها المشهد دائما وفي الصفوف الأولى وهذا ظهر بشكل واضح في كافة الاستحقاقات السابقة وهذا يدل على وعي المرأة وخوفها على مستقبل أولادها.