فيديو.. حكاية فستان زفاف مي حلمي: ارتدته يوم فرحها وتبرعت به مع الانفصال

علاقات و مجتمع

أثارت قبل أيام الإعلامية مي حلمي، الجدل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، برفقة فستان زفافها، ونوهت خلال مقطع فيديو مصور عن مفاجأة دون الإفصاح عنها، وهو الأمر الذي تبعه فضول وتساؤلات متابعيها، لتتلق عشرات التعليقات حول زواجها للمرة الثانية.

مفاجأة كبيرة خططت لها الإعلامية بشأن فستان زفافها، والتي أهدته لإحدى متابعاتها، وأرفقت تعليقًا على مقطع فيديو ظهرت خلاله مجددًا برفقة الفستان: "المرة دي غير قررت أهدي فستان فرحي لعروسة هتتجوز قريب أيوه فستان من فساتيني هدية بما إني أكتر عروسة لبست فساتين فرح لنفس ذات الفرح فقررت أهدي فستان منهم وخصوصا أقربهم لقلبي لحد قرب يتجوز".

وتابعت الإعلامية: " بما إني عارفة معاناة فستان الفرح عاملة إزاي.. الفرحة مش إني أركن الفستان فوق الدولاب بعد الجواز الفرحة إني أفرح غيري بأغلى حاجة عندي".

وسردت مي ذكرياتك مع فستان زفافها: "آه ليه ذكرى حلوة بس أنا لبست بدل الفستان أربعة إيه المشكلة لما أهدي حد فستان من 4 ويا ريت كلنا نعمل كده مدام مش هنلبسو تاني نفرح غيرنا".

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ونوهت الإعلامية عن مفاجأة أخرى أعدتها للعروس المنتظرة التي سيكون فستان الزفاف من نصيبها: "مش بس فستان الفوتوسيشن كمان هدية والمكياج كمان هيكون هدية".

ويبدو أن قرار الانفصال بين الثنائي محمد رشاد ومي حلمي ليس بجديد، وحاولت الأخيرة التنويه عنه بشكل غير مباشر خلال الفترة الماضية، وبخاصة عقب أزمة ديونه والحجز على منزلهم حال عدم استحقاق مبلغ قدره 5 مليون جنيه، فكانت ظهر أكثر من مرة بدون خاتم الزواج، وأخيرًا قررت التخلص من فستانها بالتبرع به لإحدى متابعاتها.

انفصال مي حلمي ومحمد رشاد

وكانت ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عقب تداول أخبار بانفصال الإعلامية مي حلمي والفنان الشاب محمد رشاد، بعدما قام الأخير بإلغاء متابعتها عبر إنستجرام، في حين لا تزال الأولى تحتفظ بصورها معه، لتنتهي هذه الزيجة عقب أشهر من زواجهما وسنوات من الحب، والذي أكد الخبر محمد رأفت، محام الثنائي، بأنهم اتفقا على الانفصال عقب العديد من الخلافات.

وعلق المطرب الشاب على خبر الانفصال، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".

يذكر أن الثنائي تزوجا دون صخب أو تغطية إعلامية، في مارس من العام الماضي، بعدما ألغي الزواج قبلها بمدة، وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأسرتين قبل الفرح بساعات قليلة.