يتابعها الملايين.. من هي سارة كوبر التي تحارب ترامب عبر "تيك توك"؟

علاقات و مجتمع

بعد أن ذاع صيتها بسبب تقمصها لشخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت شركة نتفليكس لخدمات البث الترفيهي، عن برنامج منوعات جديد تقدمه الفنانة الكوميدية الأمريكية، سارة كوبر، التي أصبحت نجمة على تطبيق "تيك توك".

وحسب بيان نتفليكس، سيتناول برنامج سارة الذي يحمل عنوان "سارة كوبر: كل شيء على ما يرام" قضايا السياسة والأعراق والجنسين وغيرها من الموضوعات الخفيفة.

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واشتهرت سارة 42 عاما في أبريل الماضي عندما بدأت في نشر مقاطع فيديو على تيك توك تظهر فيها وهي تحرك شفتيها بالتزامن مع تصريحات يدلي بها ترامب بصوته وحظي هذا المقطع على تيك توك بـ22 مليون مشاهدة.

وبدأت "كوبر" مسيرتها بأداء فقرات كوميدية أثناء عملها في شركات مثل جوجل وياهو ولها كتابان كما استضافها البرنامج الحواري الشهير (جيمي كيميل لايف) الثلاثاء الماضي.

وسارة آن كوبر في الأصل هي مؤلفة وكوميدية أمريكية صدر كتابها الأول بعنوان "100 خدعة للظهور بذكاء في الاجتماعات".

في 4 أكتوبر 2016 نُشر كتابها الثاني بعنوان كيف تنجح دون الإضرار بمشاعر الرجال، وهي متزوجة من جيف بالم منذ عام 2015.

الفنانة الكوميدية لديها أكثر من نصف مليون متابع لحسابها على تيك توك ومليوني شخص على تويتر، وكتبت عنها كل من مجلة هوليوود ريبورتر، وصحيفة واشنطون بوست، ونيويورك تايمز.

يذكر أنه مطلع هذا الشهر ودون مقدمات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيحظر استخدام تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، وأنه بالإمكان اللجوء إلى سلطات اقتصادية طارئة أو أمر تنفيذي لحظر استخدام التطبيق في البلاد.