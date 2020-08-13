مصطفى شوقي عن حذف مشاهد راقصة "ضارب عليوي": بنرضي الجمهور

علاقات و مجتمع

كثيرا من الجدل أثارته الراقصة ليندا التي ظهرت مع الفنان مصطفى شوقي في أغنية الجديدة "ضارب عليوي" وهو الجدل الذي استجاب له مصطفى بحذف مشاهد الراقصة وطرح فيديو كليب جديد بدونها.

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وعلق لأول مرة الفنان مصطفى شوقي على حذف تلك المشاهد، ببرنامج ET بالعربي موضحا أن المخرج والمنتج نصر محروس استجاب لآراء الجمهور، ليصبح التركيز بقدر أكبر على الكلام والصوت واللحن "الناس قالت الكلام جرعته كبيرة وغريبة مع الرقص فقررنا نحذف المشاهد".

وأضاف "الراقصة عملت شوية لغط، وأكيد ده مش مقصود وكنا مش بنام عشان نرضي الجمهور، احنا حذفنا الرقص المثير للجدل، وسيبنا 4 راقصات كويسين".

وأكد أن الغناء مع الرقص مدرسة قديمة في الغناء، مثل عبد الحليم حافظ وغيرهم "احنا معندناش مشكلة في الرقص في الكليبات الطبيعي تطلع في أغنية، أكيد مش هتطلع في نشرة أخبار، المهم متكونش مزعجة".