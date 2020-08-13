فيديو.. مريم أوزرلي تحتفل بعيد ميلادها: قبلات وحب

لايف ستايل

تحتفل الفنانة مريم أوزرلي بعيد ميلادها في الـ12 من أغسطس، وبتلك المناسبة شاركت جمهورها بفيديو من هذا الاحتفال عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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وتلقت السلطانة هويام كثيرا من التهاني ورسائل الاحتفال من جمهورها فقررت شكرهم على طريقتها الخاصة، وأرسلت إليهم القبلات والحب ووجهت إليهم رسالة عبر إنستجرام.

وكتبت مريم أوزرلي في تعليقها على الفيديو، "شكرا لكم على كلماتكم الدافئة ورسائلكم والفيديوهات، والأهم من ذلك شكرا لكم على حبكم".

وتفاعل معها جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعليقات المهنئة بعيد ميلادها.