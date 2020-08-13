5 نصائح للحوامل تجنبهن التعرض لخطر السمنة

صحة

الحوامل المصابات بالسمنة هن الفئة الأكثر عرضة للخطر، إذ ربما يصبن بالسكري أو تسمم الحمل، وفي حالات أخرى ربما يصل الأمر إلى وفاة الجنين أو الولادة المصاحبة بالتشوهات الخلقية.

وبحسب العلماء فإن الحوامل المصابات بالسمنة، يتعرضن لتغيرات في منطقتي المخ وقشرة الفص الجبهي والأمامي بالمخ لأطفالهن، حسبما ذكرت "سبوتنيك".

وعرض الموقع نصائح للحوامل لتجنب السمنة خلال هذه الفترة.

لا تأكلي لشخصين

من الجمل الأكثر انتشارًا هو الاعتقاد الخاطئ بأن الحامل تأكل لاثنين، ويقول الخبراء بأن الحوامل لا يحتجن إلى تناول سعرات حرارية إضافية، إلا إذا كن يعانين من نقص شديد في الوزن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

تناولي وجبات متكررة

أحد المفاهيم الخاطئة الرئيسية عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن واكتسابه أثناء الحمل، أو حتى على خلاف ذلك، هو تناول الطعام بكميات أقل.

فثبت بالتجربة والنظرية أن الوجبات الصغيرة المتكررة يمكن أن تؤدي الغرض، ويضمن لك الحصول على التغذية السليمة، وفي نفس الوقت بروتين يومي لا يجعلك تشعرين بالجوع الشديد في أي وقت، مما قد يؤدي إلى عدم الإفراط في تناول الطعام.

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راقبي وجباتك

حتى عندما تتناولين وجبات صغيرة ومتكررة، فأنت بحاجة إلى مشاهدة مقدار ما تتناولينه.

بصرف النظر عن اتباع نظام غذائي منتظم ومتوازن، يجب على النساء الحوامل تضمين بعض الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المحددة في نظامهن الغذائي.

استشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية، وبناءً على أي نقص أو مشاكل صحية، بما في ذلك الأجزاء الصحيحة من الأطعمة الصحيحة في نظامك الغذائي.

لا تتوقفي عن الحركة

هناك خطأ آخر أو مفهوم خاطئ يحدث عندما يتعلق الأمر بالحمل، وهو أن المرأة الحامل يجب ألا تتحرك كثيرًا، أو تقوم بالأعمال المنزلية، ويجب أن تأخذ قسطًا من الراحة.

ويمكن للمرأة الحامل المشي بأمان والقيام ببعض أنواع التمارين البدنية ما لم يأمر الطبيب بخلاف ذلك.

يعد الحد من النشاط البدني تمامًا أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لزيادة الوزن بين الأمهات الحوامل.

احتفظي بعلامة حول كمية المياه التي تتناوليها

واحدة من أهم النقاط عندما يتعلق الأمر بالبقاء بصحة جيدة، سواء كنت حاملًا أم لا، هو الاستمرار في شرب الماء.

يجب شرب كمية من 2-3 لترات من الماء في اليوم.

يحتوي الماء على المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم، ويعمل أيضًا كعامل مساعد في وظائف الجسم المختلفة.