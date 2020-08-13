نصائح ذهبية تقيك مخاطر ارتفاع حرارة الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال الدكتور ميشائيل فينك إنه يمكن من خلال اتباع بعض النصائح مواجهة حرارة الصيف وتجنب الإصابة بضربات الشمس وأضرارها.

الابتعاد عن أشعة الشمس

وأوضح الممارس العام الألماني أنه ينبغي الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة والتواجد في الأماكن المظللة قدر الإمكان.

التبريد

ويُقصد بعملية التبريد هنا التبريد الخارجي للجسم بالاستحمام على سبيل المثال أو وضع القدمين في ماء بارد، والداخلي بشرب كميات كافية من السوائل، ويُفضل شرب لترين من المياة المعدنية لتعويض الفاقد من المعادن بفعل العرق. وقد تزيد هذه الكمية الموصى بها مع زيادة التعرض للشمس والحرارة وبحسب احتياج الجسم.

والشيء بالشيء يذكر: ينبغي تشجيع كبار السن دائما على شرب السوائل؛ حيث تقل لديهم الرغبة في شرب الماء بفعل تراجع الشعور بالعطش.

وأوضح فينك أن انخفاض السوائل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى هبوط في الدورة الدموية وحتى فقدان الوعي.

وفي النهاية يحذر فينك من ممارسة التمارين الرياضية تحت أشعة الشمس الساطعة، وإنما ينبغي ممارستها في الصباح الباكر أو في المساء.