"الإفتاء" توضح.. هل تلعن الملائكة المرأة التي لم تغتسل من الجنابة

فتاوى المرأة

تعد الأحكام الشرعية المتعلقة بقضايا المرأة واحدة من أهم الأمور التي تسأل فيها السيدات.

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ولعل أبرز تلك الأمور حكم التأخير في الاستحمام بعد الجنابة للنساء، خاصة مع ادعاء البعض أن الملائكة تلعن المرأة حينها.

وأرسلت إحدى السيدات، سؤالا لدار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن حكم الدين في تأخير المرأة بعد الجنابة عن الاغتسال.

وفي هذا الصدد، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه ينبغي المسارعة إلى الطهارة من الجنابة ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلًا، موضحة أنه يستحب الوضوء، إذا أرادت معاودة الجماع أو الطعام أو النوم، أو الخروج لقضاء حوائجها والتصرف في بعض شؤونها، وأن يكون للجنب آثمًا، بتأخيره كتأخير الصلاة عن وقتها.

وأضافت "الإفتاء"، أنه لا يصح شرعا، انتشار التوعيد الذي يفيد بأن الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، أو أن كل شعرة فيه تحتها شيطان.