"الجوزاء" متعدد العلاقات و"السرطان" ضعيف أمام المرأة.. الخيانة والوفاء حسب برج الرجل

للرجال فقط

ترتبط بعض السمات الشخصية بالبرج الفلكي الذي ينتمي إليه، ومن خلالها يمكن تحديد بعض التصرفات والأفعال التي يقدم عليها البعض في بعض المواقف، ومنها الخيانة الزوجية.

ووفقًا للمهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، التي قدمت خلال حديثها لـ"هن"، عن الخيانة الزوجية التي يمكن يقدم عليها الرجل حسب برجه الفلكي.

الحمل

يتسم رجل الحمل بالملل، فإذا انتابه هذا الشعور مع زوجته، فلن يخونها لكنه من الممكن أن يتركها للبحث عن امرأة أخرى يشعر معها بطاقة من جديد.

الثور

الشهوة والرغبة الجنسية من صفات رجل الثور، فإذا لم تلبي زوجته هذه الرغبات يلجأ إلى خيانتها.

الجوزاء

"عصفور في اليد خير من ألف على الشجرة" ربما لا ينطبق هذا المثل على رجل الجوزاء، فهو دائما يبحث عن العيش في أكثر من حياة مختلفة في عمر واحد، لذلك تتنوع علاقاته النسائية.

السرطان

يتسم رجل السرطان بالضعف أمام الجنس الآخر، ودائمًا يبحث عن المرأة التي يشعر معها بالمتعة في العلاقات الزوجية، لذلك يخون زوجته لهذا السبب.

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الأسد

رجل الأسد هو ملك الرومانسية ومن الممكن أن يدخل في علاقات غير شرعية تحت اسم الرومانسية.

العذراء

يحلم رجل العذراء بإقامة علاقات جنسية حرة دون التزامات مع الطرف الآخر، لذلك من الممكن يلجأ إلى الزواج العرفي ويخون زوجته.

الميزان

يحب السيدات الجميلات، فإذا كانت زوجته جميلة الشكل وتشاركه اهتماماته لم يفكر في خيانتها.

العقرب

يتسم بالفضول في الكشف عن الجنس الآخر، لذلك تعتبر العلاقة الزوجية شيئا أساسيا بالنسبة إليه، ومن السهل أن يخون زوجته إذا أعجبته امرأة أخرى.

القوس

لم يتسم رجل القوس بالخيانة، فهو لم يترك امرأة يحبها، رغم أنه يحلم بمعرفة امرأة من كل بلد يذهب إليها.

الجدى

يتسم رجل الجدي بالإخلاص مع زوجته، مادامت تساعده في تحقيق طموحاته والمظهر الاجتماعي.

الدلو

يحب رجل الدلو الحرية، فإذا استطاعت زوجته أن تزيد من هذا الشعور لديه فلن يفكر في خيانتها، لكن إذا شعر معها بالقيود يبحث عن امرأة أخرى.

الحوت

يشعر رجل الحوت بالضعف أمام الجنس الآخر، فهو شخصية تتسم بالرومانسية الشديدة من الممكن أن يدخل في علاقات متعددة لكن بمجرد أن يتزوج يتسم بالاخلاص معها.