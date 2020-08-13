رئيس "قومي المرأة" توجه التحية لـ91 مرشحة للشيوخ على المقاعد الفردية

علاقات و مجتمع

وجَّهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، التحية لسيدات مصر لمشاركتهن بقوة في انتخابات مجلس الشيوخ. Advertisements وقالت مرسي خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، "المرأة شرفت مصر في انتخابات مجلس الشيوخ". وأكدت مرسي أن مشاركة المرأة في انتخابات مجلس الشيوخ لصنع مستقبل مصر، موجهة التحية لـ91 امرأة خاضت انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية. وتابعت: "المرأة المصرية تأكدت من وجود إرادة سياسية تساندها ونتوقع زيادة مشاركة المرأة في أى انتخابات مقبلة". وفيما يتعلق بالشكاوى التي تلقتها غرفة العمليات التي شكلها المجلس القومى للمرأة، أوضحت أن معظم الشكاوى كانت تتعلق بعدم قرب لجان انتخابات مجلس الشيوخ من الناخبين، مشيدة بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الناخبين.

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