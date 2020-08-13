القومي للمرأة: السيدات أكدن على أهمية أصواتهن لانتخاب أعضاء الشيوخ

علاقات و مجتمع

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قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن انتخابات مجلس الشيوخ قد شهدت وجود الكثير من السيدات أمام اللجان الانتخابية، وذلك تأكيدا منهن على أهمية أصواتهن وسعيهن لاختيار المرشحين في مجلس الشيوخ.

وأضافت "مرسي"، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن السيدات المصريات دائما ما يكسبن الرهان في كل الانتخابات والاستحقاقات، حيث إن المشاركة في حد ذاتها متميزة، وهم يشاركون بغض النظر عن النتيجة النهائية للانتخابات، وأصبح مشاركتهم في الانتخابات نوعا من الاعتياد، موضحة أن وجود تلك الطوابير أمام اللجان الانتخابية يجسد سعي المواطنين لاختيار مرشحيهم من مجلس الشيوخ بغض النظر عن جائحة كورونا وخشية البعض من الإصابة نتيجة المشاركة.

وأكدت أن اللجان الانتخابية قد شهدت إجراءات احترازية صارمة وشديدة لضمان سلامة الناخبين، ولصحة سير العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن المرأة المصرية باتت أكثر ثقة بوجود قيادة وإرادة سياسية تساعدها على تولي أرفع المناصب ما عزز من قدراتهن بالمشاركة في الانتخابات سواء كناخبين أو مدلين بأصواتهم، ما عكس وجود مقدرة لديهم على التحدى وممارسة حقها في الترشح بنظام الفردي، ونتوقع زيادة مشاركة المرأة في أي انتخابات مقبلة.