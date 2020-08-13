نسعى دائمًا إلى تناول الطعام الصحى قليل الدهون، وذلك لمنع زيادة الوزن، وفي رحلة البحث عن الأكل الصحى وعند الرغبة في خفض الوزن تتحول الأكلات الدايت إلى الحل المثالى، لذلك تقدم لكِ "هُن"، طريقة عمل المسقعة الدايت، على طريقة الشيف ياسمين مرسي. المكونات 2 بذنجان متوسط الحجم. 5 طماطم متوسطة (عصير). ثوم مفروم. معلقة خل. 3 معالق صغيرة زيت زيتون. 2 فلفل أخضر رومى متوسطة الحجم. ملح. فلفل. Advertisements بهارات. طريقة عمل المسقعة الدايت يقطع البذنجان حلقات عريضة. يتم شيه على الجريل مع ملعقتين زيت صغيرة، ويضاف الفلفل الأخضر. قلى الثوم ثم وضع عصير الطماطم والتوابل ومعلقة الخل. وضع طبقة باذنجان ثم الصوص ثم الباذنجان حتى نهاية الكمية. وأوضحت أثناء حديثها لـ "هُن"، أن السعرات الحرارية في الباذنجانة الواحدة المتوسطة 20 سعرا حراريا، والطماطم 25 سعرا حراريا، زيت الزيتون الواحدة 45، الفلفل الأخضر المتوسط 20 سعرا حراريا.

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