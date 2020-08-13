مشاهير رفعوا شعار زواج واحد لا يكفي.. سناء شافع فعلها 9 مرات

علاقات و مجتمع

توفي اليوم، الفنان سناء شافع، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 77 عاما، وفي العديد من اللقاءات التلفزيونية تحدث عن زيجاته، والتي بلغت 9 زيجات من داخل وخارج الوسط الفني، ولم يكن الفنان الراحل الوحيد في الوسط الفني الذى ظهر في حياته تعدد الزيجات.

يرصد "هُن" في التقرير التالى مشاهير رفعوا شعار تعدد الزيجات.

نيللي كريم

أعلنت الفنانة نيللي كريم عن زواجها للمرة الثالثة عقب زيجتين انتهتا بالانفصال من قبل، المرة الأولى بدون علم الأهل كانت التجربة الأولى لزواجها وهى بعمر 16 عاما، حيث تزوجت بدون علم والدتها التي كانت تتولى مسؤوليتها حينها، بحسب حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب

وأنجبت "نيللي" من زوجها الأول ولدين هما كريم ويوسف لكنها انفصلت عنه بعد ذلك.

بعد مرور 11 عامًا على الزيجة الثانية من هاني أبو النجا، عام 2004، أنجبا خلالهما طفلتين وهما "سيليا وكندة" إلى أن أعلنا انفصالهما في 2015

وكانت آخر زيجاتها هو إعلانها منذ فترة قصيرة خطبتها رسميا على رجل الأعمال عمر إسلام، في حفل عائلي.

الراقصة دينا

تزوجت 9 مرات

كشفت الراقصة دينا، خلال استضافتها، في برنامج "شيخ الحارة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، للحديث عن أسرار حياتها الشخصية، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، حينما وجهت لها سؤالًا عن عدد أزواجها خلال حياتها، لتجيب الأخرى دون تردد، قائلًة: "أنا اتجوزت 9 مرات، وطبعا لو متابعين هتعرفهم لأن كلهم معلنين، وسبت آخر زوج ليا علشان قالي سيبي الرقص".

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فيفي عبده

تزوجت الممثلة المصرية من سبعة أزواج، أولهم رجل الأعمال السعودي كمال مجاهد، وأنجبت منه ابنتهما عزة، ثم انفصلا، وتزوجت بعده عدة مرات، وأخيرًا من رجل الأعمال الأردني والفلسطيني الأصل محمد الديراوي، أنجبت منه ابنتهما هنادي، ولديها حفيدة تدعى شهد.

الفنانة صباح

وصلت عدد زيجات "الشحرورة" صباح إلى نحو عشر زيجات، وتنوعت جنسيات أزواجها كما تنوعت وظائفهم.

وكانت آخر زيجات صباح من مصفف الشعر الخاص بها جوزيف غريب، وكانت تبلغ من العمر 85 عامًا.

ميرفت أمين

تزوجت الفنانة ميرفت أمين، أكثر من سبع أزواج، أولهم المطرب السوري موفق بهجت، عام 1970، إلا أنه سافر إلى لبنان بعدها، وقبض عليه في قضية مخدرات شهيرة، والمرة الثانية من عمر خورشيد، ثم انفصلت عنه، وتزوجت بعده رجل الأعمال مصطفى سيد الصاوي.

تزوجت للمرة الرابعة من الفنان محمود قابيل، ولكنها انفصلت بمدة قصيرة، أما خامس زيجة لها فمن الفنان حسين فهمي، خلال مشهد من فيلم "مكالمة منتصف الليل" عام 1978، ليعودا عقب تصويره لمنزل الزوجية، ثم انفصلت عنه، ولديها ابنة وحيدة من حسين فهمي، هي منة الله حسين فهمي.

حسين فهمى

تزوج الفنان حسين فهمي 4 مرات؟، كانت أولها من نادية محرم ونتج عن هذا الزواج طفل وطفلة، أما الزوجة الثانية فكانت الممثلة ميرفت أمين ونتج عن هذا الزواج طفلة تدعى منة الله، أما الزواج الثالث فكان من الممثلة لقاء سويدان والرابع من السيدة السعودية الثرية الكفيفة رنا القصيبي.

أحمد الفيشاوي

تزوج الفنان أحمد الفيشاوي أكثر من 4 مرات، المرة الأولى كانت عرفيًا من هند الحناوي صاحبة قضية إثبات نسب ابنة أحمد الفيشاوي له، والمرة الثانية من فتاة تدعى وسام عاطف، ثم تزوج من الفتاة الألمانية دنيس ولمان، ثم تزوج للمرة الرابعة من الإعلامية رولا دبس، ولكن الزواج فشل للمرة الرابعة، والزيجة الأخيرة من ندى الكامل.